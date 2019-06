Olympia 2020: Austragungsort, Termin und TV-Übertragung

Die 31. Olympischen Spiele der Neuzeit werden im Jahr 2020 in Tokio ausgetragen. Dabei werden unter anderem einige Sportarten ihre Olympia-Premiere feiern. Hier gibt es alle Infos zum Sportereignis 2020.

Die japanische Metropole setzte sich bei der Bewerbung gegen zwei Konkurrenten durch. Spaniens Hauptstadt Madrid und die türkische Weltstadt Istanbul hatten sich ebenfalls um die Ausrichtung beworben.

Wann und wo findet Olympia 2020 statt?

Die Entscheidung der Delegierten des IOC fiel auf Tokio, das mit knapp 10 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und zugleich auch Hauptstadt Japans ist.

Über zwei Wochen werden die Olympia-Sieger gekürt. Die Eröffnungsfeier ist für den 24. Juli 2020 angesetzt. Am 9. August werden die Olympischen Spiele mit der Schlussfeier wieder beendet.

Die Wettkämpfe werden zu einem großen Teil in Tokio stattfinden. In der japanischen Hauptstadt sind zwei Zonen für die Austragung vorgesehen. Im Norden der Stadt ist die sogenannte Heritage Zone, in der auch das Olympia-Stadion steht. In der Tokio Bay Zone werden im Süden hauptsächlich die Wasser-Sportarten stattfinden.

Einige andere Hallen bzw. Sportstätten sind auch außerhalb der beiden Zonen zu finden. So werden beispielsweise die Schießwettbewerbe in Asaka ausgetragen.

Darüber hinaus werden der Sapporo Dome in Sapporo, das Miyagi Stadium in Rifu, das Saitama Stadium in Saitama und das International Stadium in Yokohama für das olympische Fußball-Turnier genutzt.

Olympia 2020: TV-Übertragung

Das sportliche Großereignis im Sommer 2020 wird live im Free-TV zu sehen sein. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF begleiten die olympischen Sommerspiele über die vollen zwei Wochen. Die ARD und ZDF wechseln sich dabei täglich bei der Übertragung ab.

Darüber hinaus werden in den Mediatheken der Sender viele Livestreams zu den parallel stattfindenden Wettbewerben abrufbar sein.

Die deutschen Zuschauer müssen aber wohl früh aufstehen für die Übertragungen. Der genaue Zeitplan der Wettkämpfe ist zwar noch nicht offiziell, durch die Zeitverschiebung dürften einige der Entscheidungen in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit fallen.

Rios Abschlussfeier: Wir sehen uns in Tokio! © getty 1/32 Was für eine Party im Maracana! Zum Abschluss der Spiele der 31. Olympiade zog der Gastgeber noch einmal alle Register. SPOX zeigt die besten Bilder © getty 2/32 Dabei schüttete es den ganzen Abend wie aus Eimern, sogar den einen oder anderen kurzen Stromausfall in Rio gab es. Egal - davon wollte sich an diesem Abend niemand die Laune verderben lassen © getty 3/32 Die Sause startete um 20 Uhr Ortszeit mit einem Feuerwerk - es sollten noch ein gutes Dutzend dazukommen. Dann war der erste Programmpunkt an der Reihe. Vogelwild, die Darbietung! © getty 4/32 Die Nationalhymne gab es natürlich auch. Diesmal von einem elektrisierten Kinderchor gesungen © getty 5/32 Klar, dass bei den musikalischen Darbietungen auch die Zuschauer mitmachten. Hatte man sie doch nicht umsonst mit Taschenlampen ausgestattet © getty 6/32 Und dann war es auch schon Zeit für den Einzug der Fahnenträger. Die kamen zuerst, danach in lockeren Grüppchen die tausenden Athleten © getty 7/32 Mit dabei natürlich auch der deutsche Fahnenträger Sebastian Brendel, in Rio mit zwei Goldmedaillen ausgestattet © getty 8/32 Ein buntes Fahnenmeer auf der Innenfläche des Maracana - in Windeseile waren die natürlich vollkommen durchnässt. Egal! © getty 9/32 Selfie, please! Die Fans waren begeistert! © getty 10/32 Auf den leeren Plätzen sollten danach übrigens die Athleten Platz nehmen. Also keine Bange - diesmal war alles ausverkauft © getty 11/32 Sogar für ein ganz bestimmtes Staatsoberhaupt war ein Platz frei. Oder war er es am Ende doch nicht??? © getty 12/32 Regencapes und lange Jacken waren an diesem Abend Pflicht. Der Himmel über Rio weinte - die Spiele waren vorbei © getty 13/32 Auch mit dabei: unsere Marathon-Drillinge Leila, Liina und Lily Luik aus Estland. Sicher ein ganz besonders beliebtes Selfie-Motiv © getty 14/32 Cheese! Die brasilianischen Athleten strahlten übers ganze Gesicht © getty 15/32 Ein kleines Feuerwerk zwischendurch, nachdem die Athleten endlich Platz genommen hatten? Na klar, warum nicht? © getty 16/32 Eigentlich war an diesem Abend Samba angesagt, aber für das internationale Publikum hatte man noch ein Leckerli: DJ Kygo und die amerikanische Sängerin Julia Michaels. Sie trug ... grünes Geschenkpapier © getty 17/32 Geschichtsstunde zwischendurch: Wer erinnert sich nicht an den Angriff der Lebkuchenmänner von 1846? © getty 18/32 Go, Britta! Go, Britta! Die deutsche Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann wurde in die Athleten-Komission des IOC gewählt. Im Hintergrund: Yelena Isinbayeva - auch sie ist dabei © getty 19/32 Und dann wurde es Zeit für Nachfolger Tokio: Hier nimmt Bürgermeisterin Yoriko Kuike die olympische Flagge entgegen © getty 20/32 Anschließendes Highlight: Japans Ministerpräsident Shinzo Abe entstieg nach einem Video-Einspieler einer Super-Mario-Röhre - die Mario-Mütze hatte er natürlich auch dabei © getty 21/32 See you in Tokyo: Der Auftritt des Gastgebers von 2020 machte definitiv Lust auf mehr! © getty 22/32 Reden musste es auch geben: Der brasilianische OK-Präsident und IOC-Boss Thomas Bach. Fazit: "Es waren wundervolle Spiele in DER wundervollen Stadt." © getty 23/32 Thomas Bach sprach die Wort schließlich aus: "Ich erkläre die Spiele der 31. Olympiade für beendet." Und dann ... © getty 24/32 ... erlosch die Olympische Flamme in Rio de Janeiro. Wir werden sie 2018 in Pyeongchang wiedersehen © getty 25/32 War die Party damit vorbei? Oh nein! Für den krönenden Abschluss hatten die Brasilianer noch ein paar Pfeile im Köcher! © getty 26/32 Das brasilianische Supermodel Izabel Goulart zum Beispiel! Sie führte einen gigantischen Samba-Umzug an ... © getty 27/32 ... und legte mit Rios berühmtesten Straßenkehrer Renato Sorriso eine flotte Sohle aufs Parkett © getty 28/32 Dann wurde noch einmal Karneval gefeiert - und zwar so, wie es nur die Brasilianer vermögen © getty 29/32 Einfach nur gigantisch! Die Zuschauer bekamen noch einmal die beste Seite Rios zu sehen © getty 30/32 Bunter geht es wirklich nicht mehr! © getty 31/32 Noch einmal ein wahrlich gigantisches Feuerwerk zum Abschluss. Das konnte man übrigens auch sehr gut von weit weg beobachten © getty 32/32 Obrigado, Rio! Und: Willkommen, Tokio! Wir sehen uns in vier Jahren wieder!

Olympia in Tokio: Neue Disziplinen

Für die Olympischen Sommerspiele stehen 2020 ein paar Änderungen auf dem Plan. 15 Disziplinen werden bereits vorhandenen Sportarten hinzugefügt. "Ich freue mich, dass die Olympischen Spiele in Tokio jugendlicher, urbaner werden und mehr Frauen teilnehmen werden", sagte IOC-Präsident Thomas Bach bei der Bekanntgabe der neuen Disziplinen.

Sportart neue Disziplin(en) Schwimmen 800 Meter (M), 1500 Meter (F), 4x100 Meter Mixed Staffel Bogenschießen Mixed Event Leichtathletik 4x400 Meter Mixed Staffel Basektball 3 vs.3 (M und F) Radsport BMX Freestyle Park, Madison (M und F) Fechten Team-Wettkampf (M und F) Judo Mixed Team Event Tischtennis Mixed-Doppel Triathlon Mixed Team-Staffel

Olympische Spiele 2020: Neue Sportarten

Neben den neuen Disziplinen werden fünf neue Sportarten in das Programm aufgenommen. Sportklettern, Skateboard, Karate und Surfen feiern ihre Olympia-Premiere.

Zudem wird auch das in Japan sehr beliebte Baseball sowie die Damen-Variante Softball olympisch.

