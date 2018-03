Paralympics: Andrea Eskau trägt deutsche Fahne

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NHL Jets @ Devils NBA Spurs @ Warriors Premier League Poltawa -

Große Ehre für Andrea Eskau: Die 46-Jährige aus Magdeburg wird bei der Eröffnungsfeier der 12. Winter-Paralympics am Freitag (ab 19.50 Uhr OZ/11.50 Uhr MEZ/ZDF) die deutsche Fahne tragen. Dies gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Donnerstag bekannt.

"Es ist eine große Ehre, die Fahne tragen zu dürfen, die Mannschaft sozusagen in diese Spiele zu führen. Es ist eine Ehre, weil wir eine tolle Mannschaft am Start haben und viel von ihr erwarten können", sagte Eskau.

Für die sechsmalige Paralympics-Siegerin und 20-malige Weltmeisterin, die ab Samstag in Pyeongchang im Biathlon und Skilanglauf an den Start gehen wird, sind es bereits die sechsten Paralympics. Die querschnittsgelähmte Eskau fährt im Sommer mit dem Handbike.

2014 in Sotschi hatte die alpine Skirennläuferin Andrea Rothfuss das deutsche Team angeführt. Der nordische Skisportler Frank Höfle trug die Fahne 2010 in Vancouver und 2002 in Salt Lake City, 2006 in Turin war es Para-Skiläufer Martin Braxenthaler.