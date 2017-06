Phelps kritisiert Olympia-Programmausweitung

Donnerstag, 15.06.2017

Zusätzliche Wettbewerbe würden "dem Sport etwas wegnehmen", sagte der Amerikaner am Donnerstag bei einem Sponsoren-Termin, nachdem das IOC zuletzt die Aufnahme der 800 m (Männer), 1500 m (Frauen) und der 4x100-m-Mixed-Staffel ins Programm für die Spiele in Tokio beschlossen hatte.

"Was werden wir sonst noch hinzufügen? 75 m Freistil? Wie viele andere Wettbewerbe?", fragte der 23-malige Olympiasieger: "Das erinnert mich an 2009, als wir diese Hightech-Anzüge hatten. Das ist kein Schwimmen mehr. Wir hatten dieses Programm für so lange Zeit, und jetzt suchen wir uns einfach aus, was wir haben wollen? Ich hoffe, das Schwimmen geht wieder in die richtige Richtung."

Der 31-Jährige, der nach den Spielen von Rio wohl endgültig zurückgetreten war, sprach sich vor allem gegen eine Aufnahme der 50-m-Sprints in den Stilarten Rücken, Schmetterling und Brust ins Olympia-Programm aus, diese werden zum Beispiel bei Weltmeisterschaften geschwommen. "Das liegt aber nicht in meiner Macht, ich kann da nichts machen. Ich werde das einfach beobachten", sagte Phelps.

