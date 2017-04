Edwards ist neue IOC-Direktorin

Freitag, 07.04.2017

Die Position wurde neu geschaffen. Lowell Edwards wechselt von General Electric Oil & Gas in London in die IOC-Zentrale nach Lausanne.

Edwards, die in Barnstable/Massachusetts aufwuchs, hat in ihrer beruflichen Laufbahn umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmenskommunikation, bei Medien sowie im Non-Profit-Bereich gesammelt.

"Das IOC wird von ihrer strategischen Sichtweise profitieren, um seine Mission, Vision und Werte zu vermitteln", sagte IOC-Generaldirektor Christophe de Kepper.

Alle Mehrsport-News