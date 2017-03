Bach öffnet Tür für Doppelvergabe

Freitag, 17.03.2017

Eine Arbeitsgruppe mit den vier Vize-Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) soll sich nun mit dem Bewerbungsprozess beschäftigen. "Wir schließen keine Option aus..., das beinhaltet auch den Prozess für '24 und '28", sagte Bach in Pyeongchang, Schauplatz der nächsten Olympischen Winterspiele (9. bis 25. Februar 2018).

Eigentlich sollte am 13. September in Peru lediglich die Gastgeberstadt für die Spiele 2024 verkündet werden. Mit Paris und Los Angeles sind nur noch zwei Kandidaten im Rennen. Bach hatte jedoch schon vor Monaten Änderungen für das Bewerberverfahren in Aussicht gestellt, um nicht mehr so viele Verlierer zu produzieren.

