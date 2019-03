Biathlon-WM (Single-Mixed-Staffel) heute im TV, Livestream und Liveticker

Die Biathlon-WM 2019 in Östersund ist in vollem Gange. Heute steht eine Medaillen-Entscheidung in der Single-Mixed-Staffel an. Alles rund um den heutigen Zeitplan, die Live-Übertragung und deutsche Medaillen-Chancen erfahrt ihr hier bei SPOX.

Aus deutscher Sicht können die bisherigen Auftritte der DSV-Athleten bei der Biathlon-WM 2019 durchweg positiv bewertet werden. Die deutschen Biathleten stehen im Medaillenspiegel nur knapp hinter den Norwegern.

Heute geht es in der Single-Mixed-Staffel wieder um Medaillen, sodass die DSV-Athleten die Chance haben, den Norwegern noch näher auf die Pelle zu rücken. Mit der schnellen Denise Herrmann und dem treffsicheren Erik Lesser gehen heute zwei absoluten Medaillen-Hoffnungen für Deutschland an den Start.

Biathlon-WM 2019 heute live: Single-Mixed-Staffel im TV und Livestream

Die heutige Medaillen-Entscheidung bei der Biathlon-WM wird im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF übernimmt heute die Übertragung der Single-Mixed-Staffel aus Sicht der Öffentlich-Rechtlichen. Ab 16.50 Uhr geht es im ZDF mit den Vorberichten mit folgendem ZDF-Personal los:

Moderator: Alexander Ruda

Kommentatoren: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

Gast/Experte: Sven Fischer

Wer sich für das Pay-TV entscheidet, sieht die Single-Mixed-Medaillen-Entscheidung bei Eurosport 2 und im Livestream via Eurosport Player. Auch das ZDF bietet einen Livestream auf zdf.de.

Biathlon-WM 2019 in Östersund im LIVETICKER

Abgesehen von TV-Übertragungen und Livestreams ist die heutige Medaillen-Entscheidung bei der Biathlon-WM im SPOX-Liveticker verfügbar. All diejenigen, die unterwegs sind und nicht vor den Bildschirmen sein können, haben die Möglichkeit das gesamt Geschehen hier mitzuverfolgen.

Biathlon-WM: Aktueller Medaillenspiegel mit Deutschland

Angeführt wird der Medaillenspiegel durch die Biathlon-Nation Norwegen. Die norwegischen Biathleten haben bisher insgesamt 6 Medaillen geholt. Aber die DSV-Athleten sind den Norwegern mit 5 WM-Medaillen dicht auf den Fersen.

Der aktuelle Medaillenspiegel der Biathlon-WM 2019:

Pl. Land Gold-Medaillen Silber-Medaillen Bronze-Medaillen Gesamt 1. Norwegen 2 3 1 6 2. Deutschland 2 1 2 5 3. Slowakei 1 - - 1 3. Ukraine 1 - - 1 3. Schweden 1 - - 1 6. Italien - 1 1 2 7. Russland - 1 - 1 7. Bulgarien - 1 - 1 8. Frankreich - - 3 3

Biathlon-WM 2019: Zeitplan für die kommenden Wettkämpfe

Den heutigen Wettkampf-Tag inbegriffen, haben alle deutschen Biathleten noch vier ereignisreiche Tage vor sich. Die Biathlon-WM 2019 läuft noch bis Sonntag. Am Samstag steht die Staffel der Damen/Herren auf dem Programm. Und am letzten Tag der Biathlon-WM kommt es noch zum Massenstart der Damen/Herren.

Hier eine Kurzübersicht der noch ausstehende Wettkampf-Tage: