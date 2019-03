Biatlhon-WM heute live: Die Mixed Staffel im TV, Livestream und Liveticker

Die Weltmeisterschaften im Biathlon beginnen. Heute steht in Östersund die erste Medaillenentscheidung in der Mixed-Staffel an. Alle Informationen zu TV-Übertragung, Livestream und Liveticker erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Titelkämpfe im Biathlon gehen wieder los. Schon heute fällt die erste Entscheidung in der Mixed Staffel. Biathlon-Star Laura Dahlmeier will zusammen mit ihrem Team gleich einmal mit Gold vorlegen. Die Konkurrenz auf dem Weg zur Titelverteidigung ist jedoch groß.

Die Biathlon Mixed-Staffel: Wo und Wann gibt es die Weltmeisterschaft im TV und Livestream zu sehen?

Im Free-TV übertragen die ARD und Eurosport die Mixed-Satffel um 16.15 Uhr. Zur selben Zeit wird auch ein Livestream auf sportschau.de und im Eurosport Player angeboten.

Die deutsche Staffel bei der Weltmeisterschaft auch im Liveticker

Um keine Schießeinlage zu verpassen, könnt ihr die Mixed-Saffel bei uns auf SPOX im Liveticker verfolgen. Dadurch bleibt ihr zum Auftakt der Biathlon-WM immer auf dem Laufenden.

Dahlmeier und Co. auf Rekordjagd

Nach fünf Weltmeister-Titeln bei der letzten WM 2017 in Hochfilzen ist der Druck hoch für Laura Dahlmeier. Der deutsche Top-Star freut sich jedoch auf die Titelkämpfe. "Es macht Spaß hier zu laufen. Ich fühle mich gut, es passt, aber man muss schauen, was dabei herauskommt".

Die erfolgreichsten Biathleten bei Weltmeisterschaften

Platz Athleten Medaillen 1 Ole Einar Bjoerndalen (Norwegen) 20x Gold, 14x Silber, 11x Bronze 2 Emil Hegle Svendsen (Norwegen) 12x Gold, 6x Silber, 3x Bronze 3 Magdalena Neuner (Deutschland) 12x Gold, 4x Silber, 1x Bronze 4 Martin Fourcade (Frankreich) 11x Gold, 10x Silber, 4x Bronze 5 Frank Luck (Deutschland) 11x Gold, 5x Silber, 4x Bronze 6 Alexander Tichonow (Sowjetunion) 11x Gold, 4x Silber, 1x Bronze 7 Jelena Golowina (Sowjetunion) 10x Gold, 1x Silber, 1x Bronze 8 Ricco Groß (Deutschland) 9x Gold, 5x Silber, 6x Bronze 9 Frank Ullrich (DDR) 9x Gold, 4x Silber, 1x Bronze 10 Petra Behle (Deutschland) 9x Gold, 2x Silber, 2x Bronze

Die voraussichtliche Aufstellung der deutschen Staffel

Die Trainer Mark Kirchner, Florian Steirer und Kristian Mehringer haben sich bereits auf die Namen festgelegt. Für Deutschland werden laufen:

Position 1: Vanessa Hinz

Position 2: Laura Dahlmeier

Position 3: Arnd Peiffer

Position 4: Benedikt Doll

Der Zeitplan der Biathlon-WM:

Von heute an bis zum 17. März könnt ihr die Biathlon-WM live verfolgen. Hier seht ihr die Termine im Überblick: