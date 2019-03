Biathlon-WM 2019: Zeitplan, Medaillen-Spiegel und Live-Übertragungen

Nach drei Wettkampftagen in Folge pausieren die Biathleten heute bei der Biathlon-WM in Östersund. Am morgigen Samstag geht es weiter. SPOX liefert euch die Zeitpläne, bisherigen Ergebnisse und präsentiert deutsche Medaillen-Aussichten.

Gestern Abend stand bei der Biathlon-WM die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm. Dabei ging auch das deutsches Mixed-Duo Lesser/Herrmann an den Start, welches den historischen Medaillen-Gewinn nur knapp verpasste.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wie bereits im Team-Mixed-Wettbewerb jubelten einmal mehr die Norweger. Das Duo Marte Olsbu Røiseland/Johannes Thingnes Bø setzte sich vor dem italienischen (Wierer/Hofer) und dem schwedischen Gespann (Öberg/Samuelsson) durch.

Biathlon-WM 2019: Aktueller Medaillenspiegel

Der gestrige Erfolg in der Single-Mixed-Staffel hat den norwegischen Biathleten die siebte Medaille im schwedischen Östersund beschert. Damit haben die Norweger Platz eins im Medaillenspiegel ausgebaut und stehen weiterhin an erster Stelle. Durch den medaillenfreien Tag aus deutscher Sicht setzten sich die Norweger im Medaillenspiegel weiter ab.

So sieht der aktuelle Medaillenspiegel bei der WM 2019 in Östersund aus:

Platz Land Gold-Medaillen Silber-Medaillen Bronze-Medaillen Gesamt 1. Norwegen 3 3 1 7 2. Deutschland 2 1 2 5 3. Schweden 1 - 1 2 4. Slowakei 1 - - 1 4. Ukraine 1 - - 1 6. Italien - 2 1 3 7. Russland - 1 - 1 7. Bulgarien - 1 - 1 9. Frankreich - - 3 3

Biathlon-WM live: Live-Übertragungen im TV oder LIVESTREAM

Alle Medaillenentscheidungen von der Biathlon-WM 2019 sind im Free-TV zu sehen. Die WM-Wettkämpfe werden hauptsächlich von den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern und dem Sportsender Eurosport übertragen.

Auch die beiden letzten Wettkampftage am Samstag und am Sonntag können alle Fans des Biathlon-Sports live im ZDF und bei Eurosport verfolgen. Neben der Übertragung im TV werden alle ausstehenden Wettkämpfe bei der Biathlon-WM auch via Livestream im ZDF und bei Eurosport angeboten.

Hier eine Übersicht aller kommenden Live-Übertragungen von der Biathlon-WM 2019 aus Schweden:

Tag Uhrzeit Ereignis Live-Übertragung Samstag 13.15 Uhr 4 x 6 km Staffel d. Frauen ZDF und Eurosport Samstag 16.00 Uhr 4 x 7,5 km Staffel d. Männer ZDF und Eurosport 2 Sonntag 13.15 Uhr 12,5 km Massenstart d. Frauen ZDF und Eurosport Sonntag 15.45 Uhr 15 km Massenstart d. Männer ZDF und Eurosport

Biathlon-WM in Östersund im LIVETICKER

Eine weitere Alternative zu TV-Übertragungen und Livestreams bietet der Liveticker. Mithilfe des SPOX-Livetickers bleiben alle Fans der Biathlon-WM immer und überall auf dem Laufenden. Ganz egal, ob zu Hause oder von unterwegs. Wer die Biathlon-WM 2019 nicht live vor dem Bildschirm verfolgen kann, hat die Möglichkeit, per Liveticker dabei zu sein.

© getty

Biathlon-WM 2019 in Östersund - Der Zeitplan und die Medaillenentscheidungen

Morgen steht der vorletzte Tag bei der Biathlon-WM 2019 an. Die Frauen gehen in der Staffel auf 4 x 6 km, die Männer auf 4 x 7,5 km an den Start. Am letzten WM-Tag kämpfen die Biathleten dann beim Massenstart auf 12,5 km und 15 km um die letzten WM-Medaillen.

Das sieht der WM-Zeitplan für die verbleibenden zwei Wettkampf-Tage vor:

Tag, Datum Wettkampf Uhrzeit Sa., 16. März Staffel der Frauen 13.15 Uhr Sa., 16. März Staffel der Männer 16.30 Uhr So., 17. März Massenstart Frauen 13.15 Uhr So., 17. März Massenstart Herren 16.00 Uhr So., 17. März Abschlussfeier 17.00 Uhr

Biathlon-WM: Medaillen-Chancen für Deutschland

Sowohl die weibliche als auch die männliche DSV-Staffel geht morgen bei den Medaillen-Rennen an den Start. Weitere Chancen auf Medaillen haben die deutschen Biathleten am Sonntag. Beim Massenstart der Frauen hofft Deutschland unter anderem auf Denise Herrmann und Laura Dahlmeier. Weitere Medaillen-Hoffnungen bei den Männern gibt es beim männlichen Massenstart mit Arnd Pfeiffer, Benedikt Doll, Erik Lesser und Philipp Nawrath.