Biathlon-WM 2019: Massenstart der Damen und Herren heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Biathlon-WM 2019 im schwedischen Östersund findet der letzte Wettkampftag statt: Die Damen und Herren treten am heutigen Sonntag jeweils im Massenstart an. Alle Informationen zur WM sowie zur TV-Übertragung, dem Livestream und der Liveticker erhaltet ihr hier bei SPOX.

Die Biathlon-WM 2019 im schwedischen Östersund steht kurz vor ihrem krönenden Abschluss. Am letzten Wettkampftag treten die Damen im Massenstart über 12,5 km an. Die Herren messen sich ebenfalls im Massenstart, laufen allerdings über 15 km.

Am Samstag konnten die deutschen Biathleten eine weitere Medaille gewinnen. Die deutsche Männer-Staffel errang einen überzeugenden zweiten Platz in der Staffel, die Frauen verpassten das Podest in der Staffel nur knapp und landeten auf Platz vier.

Biathlon-WM 2019: Der Massenstart der Damen und Herren heute live im TV, Livestream

Die Biathlon-WM 2019 in Östersund wird komplett im Free-TV übertragen. Der Privatsender Eurosport und der öffentlich-rechtliche Sender ZDF übertragen die Wettkämpfe am Sonntag live und in voller Länge. Eine Übersicht zu beiden Startzeiten findet ihr hier.

Biathlon-WM: Wann beginnt der Massenstart?

Tag Uhrzeit Wettkampf Live-Übertragung Sonntag 13.15 Uhr 12,5 km Massenstart Damen ZDF und Eurosport Sonntag 15.45 Uhr 15 km Massenstart Herren ZDF und Eurosport Sonntag 17.00 Uhr Abschlussfeier ZDF und Eurosport

Im ZDF steht euch ab 13 Uhr folgendes Personal zur Verfügung:

Moderator: Alexander Ruda

Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

Biathlon-WM im Livestream

Wer nicht auf den TV zurückgreifen kann, kann jederzeit den Livestream der beiden TV-Sender nutzen. Auch dort werden die Rennen in voller Länge gezeigt.

Biathlon-WM 2019: Die Massenstarts heute im LIVETICKER

Wer keine Möglichkeit haben sollte, den Massenstart der Damen und Herren vor dem Bildschirm zu verfolgen, dem steht jederzeit der ausführliche Liveticker von SPOX zur Verfügung. Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Aktion am Schießstand und in der Loipe.

Liveticker zum Massenstart der Damen

Liveticker zum Massenstart der Herren

Biathlon-WM 2019: Der aktuelle Medaillenspiegel

Die deutschen Biathleten zeigten sich bei der WM in Östersund bislang in starker Verfassung stehen stehen mit sechs Medaillen auf dem zweiten Platz des Klassements.