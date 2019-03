Biathlon heute live: Sprint der Damen aus Oslo im TV, Livestream und Liveticker

Die letzte Station im Biathlon-Weltcup startet heute mit dem Sprint der Damen in Oslo. Alle Infos, wann und wo ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, bekommt ihr hier bei SPOX.

Die Weltmeisterschaften sind vorbei, doch die letzten Rennen sind in dieser Saison noch nicht gelaufen. Die deutschen Frauen wollen vor allem mit Denise Hermman und Laura Dahlmeier heute im Sprint noch einmal angreifen und einen guten Abschluss in den norwegischen Schnee zaubern.

Biathlon: Sprint der Damen heute live im TV und Livestream

Der letzte Weltcup-Standort wird für die kommenden Tage von der ARD und Eurosport übernommen. Den Sprint der Frauen gibt es dementsprechend auf diesen Sendern heute live ab 16.30 Uhr zu sehen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit auf sportschau.de oder im eurosport player einen Livestream zu starten un den Damen-Sprint dort anzusehen.

Der Biathlon Sprint der Damen im Liveticker

Zusätzlich zu den Live-Übertragungen könnt ihr das Rennen heute auch wieder hier auf SPOX im Liveticker abrufen. Damit bleibt ihr immer über die Lage von Dahlmeier, Herrmann und Co. informiert.

Der komplette Zeitplan der verbleibenden Rennen:

Datum Uhrzeit Disziplin TV-Sender/Livestream Donnerstag, 21.03.2019 16.30 Uhr 7,5 km Sprint Damen ARD, Eurosport 1/ sportschau.de, Eurosport Player Freitag, 22.03.2019 16.30 Uhr 10 km Sprint Herren ARD, Eurosport 1/ sportschau.de, Eurosport Player Samstag, 23.03.2019 15.00 Uhr 10 km Verfolgung Damen ARD, Eurosport 1/ sportschau.de, Eurosport Player Samstag, 23.03.2019 17.15 Uhr 12,5 km Verfolgung Herren ARD, Eurosport 1/ sportschau.de, Eurosport Player Sonntag, 24.03.2019 13.45 Uhr 12,5 km Massenstart Damen ARD, Eurosport 1/ sportschau.de, Eurosport Player Sonntag, 24.03.2019 16.30 Uhr 15 km Massenstart Herren ARD, Eurosport 1/ sportschau.de, Eurosport Player

Biathlon-Sprint: Der deutsche Kader

Laura Dahlmeier, Denise Herrmann und Arnd Peiffer führen das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes an. Insgesamt reisen 16 Athletinnen und Athleten zum Biathlon-Weltcup-Finale nach Oslo. Zum ersten Weltcup-Einsatz könnte dabei Janina Hettich kommen. Die junge Nachwuchsathletin hat in dieser Saison gute Ergebnisse im zweitklassigen IBU-Cup, sowie bei den Europameisterschaften abgeliefert und hofft nun auf ihren ersten Weltcup-Sprint. Simon Schempp wird dagegen nach seiner Krankheit nicht dabei sein.

Das deutsche Aufgebot im Überblick:

Frauen: Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Janina Hettich (Schönwald), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (Schliersee), Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld), Nadine Horchler (Willingen), Franziska Preuß (Haag)

Männer: Benedikt Doll (Breitnau), Lucas Fratzscher (Oberhof), Philipp Horn (Frankenhain), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Erik Lesser (Frankenhain), Philipp Nawrath (Nesselwang), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Roman Rees (Schauinsland)

Damen-Sprint in Oslo: Die Ausgangslage

Sieben Medaillen konnte die deutsche Mannschaft bei den Weltmeisterschaften in Östersund holen. Davon sprangen zwei Titel für Denise Herrmannn in der Verfolgung und für Arnd Peiffer im Einzel heraus. In der Gesamtwertung ist dafür der Kampf der Italienerinnen eröffnet, denn Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi liegen dort noch punktgleich auf dem ersten Platz. Laura Dahlmeier ist als beste Deutsche auf Rang 10 platziert, dicht gefolgt von Denise Herrmann auf Platz 11.

Der Gesamtweltcup vor den letzten 3 Rennen:

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer (ITA) 852 1 Lisa Vittozzi (ITA) 852 3 Marte O. Röiseland (NOR) 753 4 Anastasiya Kuzmina (SVK) 724 5 Kaisa Makarainen (FIN) 614 6 Hanna Öberg (SWE) 609 7 Paulina Fialkova (SVK) 595 8 Ingrid Tandrevold (NOR) 514 9 Monika Hojnisz (POL) 505 10 Laura Dahlmeier (GER) 494

Saisonfinale in Oslo: Deutsche Damen wollen guten Abschluss

Bei den letzten Rennen der Saison möchte sich das deutsche Team noch einmal gut präsentieren. Vor dem Sprint in Norwegen sagte Denise Hermmann im Interview mit der ARD: "Ich will den positiven Schwung mitnehmen, an so einem traditionellen Ort ist man immer motiviert". Auch Laura Dahlmeier versprach nach der Saison mit gesundheitlichen Problemen noch einmal "Vollgas" zu geben.