Ski-WM Nordisch heute live: Skispringen und Langlauf im TV, Livestream und Liveticker

Die Nordische Ski-WM 2019 in Seefeld geht in die zweite Woche. Am heutigen Dienstag wird es dabei eine Premiere geben: Erstmals in der Geschichte von nordischen Weltmeisterschaften wird es ein Teamspringen der Damen geben. Zudem treten die Damen im Langlauf an. Alle Informationen zum heutigen Wettkampftag, findet ihr hier bei SPOX.

Der DSV konnte bei der Nordischen Ski-WM bislang vier Medaillen sammeln: Eric Frenzel holte überraschend Gold für Deutschland in der Nordischen Kombination.

Beim Skispringen gewann Markus Eisenbichler sensationell Gold vor Karl Geiger, der den deutschen Doppelsieg perfekt von der Normalschanze perfekt machte. Im Teamspringen holte die deutsche Mannschaft ebenfalls einen historischen ersten Platz.

Platz Nation Gold Silber Bronze Gesamtanzahl 1 Norwegen 5 3 3 11 2 Deutschland 4 1 0 5 3 Schweden 1 1 0 2 4 Russland 0 2 2 4 5 Österreich 0 1 2 3 6 Italien 0 1 1 2 7 Slowenien 0 1 0 1 8 Schweiz 0 0 1 1 9 Japan 0 0 1 1

Skispringen und Langlauf: Nordische Ski-WM 2019 im Livestream und TV sehen

Die Nordische Ski-WM in Seefeld wird in diesem Jahr großflächig im Free-TV übertragen. Sowohl die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender ARD und ZDF als auch der Privatsender Eurosport übertragen die Weltmeisterschaft live und in voller Länge. Welche Sender am heutigen Dienstag live aus Seefeld übertragen, erfahrt ihr hier:

Skilanglauf der Frauen (Klassisch): ARD : 15.10 Uhr bis 18.00 Uhr; Eurosport : 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr

15.10 Uhr bis 18.00 Uhr; : 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr Teamwettbewerb der Damen im Skispringen: ARD: 15.10 Uhr bis 18.00 Uhr; Eurosport: 16.15 Uhr bis 17.45 Uhr

Nordische Ski-WM 2019: Skispringen und Langlauf im Liveticker

Wer keine Möglichkeit haben sollte die nordische Ski-WM vor dem Bildschirm zu verfolgen, kann jederzeit bei SPOX den ausführlichen Liveticker mitlesen.

Skilanglauf der Frauen (Klassisch): Liveticker

Teamwettbewerb der Damen im Skispringen: Liveticker

Teamwettbewerb der Damen im Skispringen - Wer startet für Deutschland?

Für den DSV tritt am heutigen Dienstag das folgende Quartett im Kampf um Gold an:

Katharina Althaus

Juliane Seyfarth

Ramona Straub

Carina Vogt

Der Teamwettbewerb der Damen wurde erst drei Wochen vor dem Start der WM ins Programm aufgenommen. Die deutschen Damen gehören neben Österreich und japan zum Favoritenkreis. Im Weltcup gab es für die Skispringerinnen des DSV diese Saison zwei Teamspringen, beide gewann Deutschland.

Langlauf der Damen klassisch: Wer startet für Deutschland?

Diese Läuferinnen gehen heute für den DSV an den Start:

Pia Fink

Laura Gimmler

Katharina Hennig

Sandra Ringwald

Beim vierten Langlauf-Wettbewerb der Damen bei diesen Weltmeisterschaften gilt die Norwegische Läuferin Therese Johaug als große Favoritin. Johaug kann ihr zweites Gold der WM in Seefeld gewinnen. Seit ihrer Rückkehr nach Ablauf der Dopingsperre ist sie in Distanzrennen ungeschlagen.