Ski-WM in Are: Abfahrt mit Josef Ferstl heute im Liveticker

Bei der alpinen Ski-WM im norwegischen Are steht für die Herren am Samstag mit der Abfahrt die Königsdisziplin auf dem Programm. SPOX begleitet das Rennen hier ab 12.30 Uhr im LIVETICKER.









Mit Platz sechs im Super-G am Mittwoch feierte die größte deutsche Speed-Hoffnung Josef Ferstl einen gelungenen Auftakt in die WM. Auch wenn der Bayer nach seinem Coup beim Klassiker in Kitzbühel insgeheim die Hoffnungen auf eine erste deutsche Medaille geweckt hatte, bewerte Ferstl selbst seine Leistung positiv: "Bei der WM Top Sechs, da kann ich zufrieden sein", so der 30-Jährige.

Nun steht mit der Abfahrt eine noch größere Herausforderung an.

Ski-WM: Ferstl sorgt in Abfahrtstraining für Schrecksekunde

Beim zweiten, stark verkürzten Training am Freitag hatte Ferstl indes für eine Schrecksekunde gesorgt und nur mit Mühe einen Sturz verhindert. "Ich hatte großes Glück", sagte Ferstl, der im oberen Abschnitt schon in Richtung Netz unterwegs war: "Irgendwie habe ich das noch künstlerisch gemeistert, dass ich nicht einschlage."

Verletzt habe er sich nicht, meinte Ferstl. "Jetzt merke ich noch nichts, vielleicht habe ich eine ganz leichte Zerrung." Überhaupt gehe es ihm nach seiner Erkrankung "besser. Klar, mein Akku, ich bringe den schon relativ voll, aber er ist halt auch sehr schnell leer. Aber ich denke, dass ich bereit bin fürs Rennen."

Zweiter Starter der verletzungsgeplagten deutschen Mannschaft ist am Samstag der 26-jährige Manuel Schmid.