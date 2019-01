Biathleten melden sich in der Staffel mit Platz zwei zurück

Die deutschen Biathleten haben sich nach der großen Staffel-Enttäuschung von Oberhof stark zurückgemeldet.

Beim Heimweltcup in Ruhpolding mussten sich Roman Rees, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll am Freitag über 4x7,5 km nach sechs Nachladern nur Norwegen (0 Strafrunden + 8 Nachlader) um 13,5 Sekunden geschlagen geben. Rang drei ging an Frankreich (0+9/26,2 Sekunden zurück).

Für das Quartett des DSV war es im vorletzten Staffelrennen vor der WM in Östersund/Schweden (7. bis 17. März) die beste Platzierung des Winters. Noch am Sonntag hatte die deutsche Staffel in Oberhof mit Rang acht das schlechteste Ergebnis seit über zehn Jahren eingefahren, in Hochfilzen Anfang Dezember hatte Deutschland Platz drei belegt.

Am Samstag (14.30 Uhr im LIVE-TICKER) wollen die DSV-Frauen nach Rang zwei in Oberhof mit Rückkehrerin Laura Dahlmeier auch in der Staffel von Ruhpolding aufs Podest. Die Massenstartrennen (ab 12.15 Uhr im LIVE-TICKER) schließen die Veranstaltung am Sonntag ab.