Vierschanzentournee 2018/19: Die bisherigen Ergebnisse und die aktuelle Gesamtwertung

Das dritte Springen bei der Vierschanzentournee 2018/19 im österreichischen Innsbruck ist zu Ende. SPOX präsentiert euch die bisherigen Ergebnisse und die aktuelle Gesamtwertung sowie den weiteren Zeitplan des Wettkampfes. Außerdem erfahrt ihr hier, wie ihr den Wettkampf live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Japaner Ryoyu Kobayashi (815,9 Punkte) gewann bisher das Springen auf allen drei Schanzen und führt folgerichtig souverän die Gesamtwertung an. Für die deutsche Hoffnung Markus Eisenbichler (770,4 Punkte) ist der Traum vom Tournee-Sieg nach Platz 13 in Innsbruck praktisch passe, dennoch ist der Bayer weiter erster Verfolger des Japaners.

Vierschanzentournee 2018/19: Die Ergebnisse von Oberstdorf (1)

Platz Name Nation 1. Sprung 2. Sprung Punkte 1. Ryoyu Kobayashi Japan 147,2 135,1 282,3 2. Markus Eisenbichler Deutschland 144,5 137,4 281,9 3. Stefan Kraft Österreich 134,8 145,7 280,5 4. Andreas Stjernen Norwegen 140,6 137,6 278,2 5. Dawid Kubacki Polen 132,3 137,5 269,8 6. Piotr Zyla Polen 139,3 129,0 268,3 7. Robert Johansson Norwegen 139,1 128,9 268,0 8. Kamil Stoch Polen 134,7 132,9 267,6 9. Timi Zajc Slowenien 137,1 128,9 266,0 10. Daniel Huber Österreich 138,4 126,8 265,2

Vierschanzentournee 2018/19: Die Ergebnisse des Neujahrsspringens in Garmisch-Partenkirchen (2)

Platz Name Nation 1. Sprung 2. Sprung Punkte 1. Ryoyu Kobayashi Japan 129,5 137,1 266,6 2. Markus Eisenbichler Deutschland 129,3 135,4 264,7 3. Dawid Kubacki Polen 122,7 133,5 256,2 4. Roman Koudelka Tschechische Republik 116,7 137,1 253,8 5. Junshiro Kobayashi Japan 119,4 130,0 249,4 6. Kamil Stoch Polen 110,3 138,9 249,2 7. Stephan Leyhe Deutschland 110,8 138,2 249,0 8. Timi Zajc Slowenien 116,4 132,3 248,7 9. Halvor Egner Granerud Norwegen 114,7 130,7 245,4 10. Andreas Stjernen Norwegen 112,5 132,8 245,3

Vierschanzentournee 2018/19: Die Ergebnisse von Innsbruck (3)

Platz Name Nation 1. Sprung 2. Sprung Punkte 1. Ryoyu Kobayashi Japan 137,0 130,0 267,0 2. Stefan Kraft Österreich 126,8 127,4 254,2 3. Andreas Stjernen Norwegen 123,5 119,2 242,7 4. Stephan Leyhe Deutschland 120,4 118,7 239,1 5. Kamil Stoch Polen 119,2 114,9 234,1 6. Yukiya Sato Japan 120,2 111,2 231,4 7. Killian Peier Schweiz 117,9 112,7 230,6 8. Richard Freitag Deutschland 117,7 112,3 230,0 9. Roman Koudelka Tschechische Republik 109,6 118,8 228,4 10. Timi Zajc Slowenien 122,1 104,5 226,6

Vierschanzentournee 2018/19: Die aktuelle Gesamtwertung

Platz Name Nation Punkte 1. Ryoyu Kobayashi Japan 815,9 2. Markus Eisenbichler Deutschland 770.4 3. Andreas Stjernen Norwegen 766,2 4. Kamil Stoch Polen 750,9 5. Stephan Leyhe Deutschland 748,1 6. Roman Koudelka Tschechische Republik 746,6 7. Dawid Kubacki Polen 742,5 8. Timi Zajc Slowenien 741,3 9. Robert Johansson Norwegen 729,9 10. Daniel Huber Österreich 726,8 12. Richard Freitag Deutschland 712,8 15. Karl Geiger Deutschland 702,0 17. David Siegel Deutschland 682,9 27. Constantin Schmid Deutschland 532,7 32. Andreas Wellinger Deutschland 418,3 35. Pius Paschke Deutschland 337,8 46. Severin Freund Deutschland 201,1 47. Felix Hoffmann Deutschland 196,7 49. Moritz Baer Deutschland 193,7 53. Martin Hamann Deutschland 168,9

Vierschanzentournee 2018/19: Die TV-Übertragung

Die komplette Vierschanzentournee 2018/19 ist live im Free-TV auf ARD und ZDF zu sehen. Dabei wechseln sich die öffentlich-rechtlichen Sender bei den Springen ab. Während das Auftakt- und Abschlussspringen vom ZDF übertragen werden, zeigt die ARD den zweiten und dritten Wettkampf. Eurosport überträgt die Vierschanzentournee ebenfalls live sowie der ORF in Österreich, welcher die Rechte am gesamten Skisprung-Weltcup und der Tournee besitzt.

Die Sender bieten jeweils auch einen Livestream im Internet an. In der ARD-und ZDF-Mediathek kann die Vierschanzentournee ebenso live mitverfolgt werden wie im Eurosport-Player und in der ORF-TvThek.

Darüber hinaus bietet SPOX zu jeder Qualifikation sowie zu den Springen einen ausführlichen Liveticker an.

Vierschanzentournee 2018/19: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Austragungsort Event 05.01.2019 17 Uhr Bischofshofen Qualifikation 4. Springen 06.01.2019 17 Uhr Bischofshofen 1. Durchgang 06.01.2019 im Anschluss Bischofshofen 2. Durchgang

