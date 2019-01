Vierschanzentournee 2018/19 heute live - 3. Springen: Innsbruck im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen 4. Januar kommen die Skispringer bei der Vierschanzentournee 2018/19 zum dritten Mal im Wettkampf zum Einsatz. Es steht das legendäre Springen an der Bergiselschanze im österreichischen Innsbruck an. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Tournee live verfolgen könnt.

Nach dem ersten Springen in Oberstdorf gewann Ryoyu Kobayashi auch das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen . Den 2. Platz räumte beide Male der Deutsche Markus Eisenbichler ab. Der Kampf um den Gesamtsieg ist also weiterhin spannend.

Doch am schwierigen Bergisel wurde in der Vergangenheit nicht nur einmal die Tournee vorentschieden. Wie das Prozedere der Tournee genau abläuft, könnt ihr hier nachlesen.

Vierschanzentournee 2018/2019: Die Paarungen des 1. Durchgangs

Die Qualifikation am Donnerstag ergab folgende Paarungen für den 1. Durchgang des Springens in Innsbruck:

Springer 1 Springer 2 HAYBOECK Michael DAMJAN Jernej AIGNER Clemens STOCH Kamil GRANERUD Halvor Egner ITO Daiki WOLNY Jakub ZOGRAFSKI Vladimir SCHMID Constantin JOHANSSON Robert ZYLA Piotr ZAJC Timi EISENBICHLER Markus ASCHENWALD Philipp SIEGEL David KOBAYASHI Junshiro HULA Stefan AALTO Antti FANNEMEL Anders TANDE Daniel Andre KLIMOV Evgeniy SATO Yukiya SEMENIC Anze AMMANN Simon HOERL Jan NAKAMURA Naoki BICKNER Kevin FREITAG Richard KASAI Noriaki LANISEK Anze KOZISEK Cestmir STJERNEN Andreas PAVLOVCIC Bor KRAFT Stefan TKACZENKO Siergiej LEYHE Stephan JUSTIN Rok KUBACKI Dawid POLASEK Viktor GEIGER Karl FETTNER Manuel PEIER Killian WELLINGER Andreas HUBER Daniel SCHULER Andreas FORFANG Johann Andre ALAMOMMO Andreas KOUDELKA Roman LEITNER Clemens KOBAYASHI Ryoyu

Vierschanzentournee 2018/19: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Das dritte Springen in Innsbruck wird im Free-TV von der ARD übertragen. Generell wird die Tournee live und komplett im Free-TV von ARD und ZDF übertragen. Dabei wechseln sich die öffentlich-rechtlichen Sender bei den Events ab.

Während das Auftakt- und Abschlussspringen vom ZDF übertragen wird, zeigt die ARD den zweiten und dritten Wettkampf. Eurosport überträgt die komplette Tournee live im Free-TV. In Österreich hält der ORF die Rechte am gesamten Skisprung-Weltcup - inklusive Tournee.

Wie heutzutage üblich, haben ARD und ZDF jeweils auch einen kostenlosen Livestream im Internet im Angebot. In der ARD-und ZDF-Mediathek kann die Tournee ebenso live mitverfolgt werden wie im Eurosport Player sowie in der ORF-TvThek.

Außerdem bietet euch SPOX zu jedem Springen einen ausführlichen Liveticker an.

Vierschanzentournee 2018/19: Zeitplan