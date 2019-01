Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Rennen, TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Nach der Weltcup-Station in Oberhof macht der Biathlon-Zirkus erneut in Deutschland Halt. Vom 17. - 20. Januar werden die Athleten im bayerischen Ruhpolding an den Start gehen. Der ursprünglich für Mittwoch angesetzte Sprint der Herren wurde aufgrund der starken Schneefälle auf Donnerstag verschoben. SPOX hat alle Infos rund um den fünften Weltcup des Winters.

In der Chiemgau-Arena gehen die Athleten in den Disziplinen Sprint, Staffel und Massenstart an den Start.

In der Weltcup-Gesamtwertung der Damen geben derzeit die Italienerinnen den Ton an. Dorothea Wierer führt das Klassement mit 438 Punkten vor Landsfrau Lisa Vittozzi (396) an. Auf Rang drei folgt die Slowakin Paulina Fialkova. Beste Deutsche ist Franziska Preuß auf Platz elf.

Bei den Herren liegt Tarje Boe im Gesamt-Weltcup weit vorn. Durch seinen siebten Weltcup-Sieg im zehnten Rennen liegt der Norweger schon 130 Punkte vor dem Zweitplatzierten Alexander Loginov und unfassbare 200 Punkte vor Vorjahres-Sieger Martin Fourcade. Arnd Peiffer liegt als bester DVS-Athlet auf Rang Sechs.

Ruhpolding-Weltcup: Der Terminplan

Datum Uhrzeit Disziplin Geschlecht 17. Januar* 11 Uhr Sprint Herren 17. Januar 14.30 Uhr Sprint Damen 18. Januar 14.30 Uhr Staffel Herren 19. Januar 14.30 Uhr Staffel Damen 20. Januar 12.15 Uhr Massenstart Herren 20. Januar 14:40 Uhr Massenstart Damen

*Aufgrund der starken Schneefälle in Bayern wurde der eigentlich für Mittwoch, 16. Januar 2019, geplante Sprint der Herren auf Donnerstag, den 17. Januar um 11 Uhr verlegt.

Der Weltcup in Ruhpolding live im TV, Livestream und Liveticker

Alle Rennen des Weltcups in Ruhpolding werden im Free-TV zu sehen sein. Neben der ARD, die neben der TV-Übertragung auch einen Livestream anbietet, hat auch Eurosport die Rechte an einer Ausstrahlung. Hier gibt es ebenfalls einen Livestream.

Wer die Rennen nicht im TV oder per Stream verfolgen kann, ist auch im Liveticker bei SPOX bestens aufgehoben.

Das deutsche Aufgebot in Ruhpolding

Neben Laura Dahlmeier stößt bei den Damen auch Vanessa Hinz wieder zum Weltcup-Team. Bei den Herren wurde Simon Schempp nach zuletzt indiskutablen Leistungen aus dem Aufgebot gestrichen.

Damen : Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Franziska Preuß

: Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Franziska Preuß Herren: Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer, Roman Rees

Der Terminplan der Weltcup-Saison 2018/19