Biathlon-Weltcup in Antholz: Rennen, TV, Livestream und Liveticker

Am kommenden Wochenende gastiert die Biathlon-Elite in der Südtiroler Gemeinde Antholz. Vom 24. bis 27. Januar kämpfen Franziska Preuß, Benedikt Doll und Co. um Punkte. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles zum Zeitplan und der Übertragung der Rennen.

Sechs Wochen vor der Biathlon-WM in Östersund, dem Höhepunkt der Saison, sind die besten Biathleten der Welt in Antholz gefordert. Von Donnerstag bis Sonntag stehen Sprint, Verfolgung und Massenstart auf dem Programm. Zu den Favoriten müssen natürlich die Führenden in der Gesamtwertung gezählt werden: Während bei den Damen zwei Italienerinnen und zwei Slowakinnen ganz oben stehen, dominiert Johannes Thingnes Bo das Herrenfeld.

Gesamtwertung Herren:

Rang Name Punkte 1 Johannes T. Boe 662 2 Alexander Loginov 476 3 Martin Fourcade 428 4 Simon Desthieux 400 5 Simon Eder 394

Gesamtwertung Damen:

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer 498 2 Lisa Vittozzi 480 3 Paulina Fialkova 449 4 Anastasiya Kuzmina 414 5 Marte Roeiseland 386

Das deutsche Aufgebot in Antholz

Herren: Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Arnd Pfeiffer, Roman Rees, Simon Schempp

Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Arnd Pfeiffer, Roman Rees, Simon Schempp Damen: Laura Dahlmeier, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Franziska Preuß

Der Weltcup in Antholz live im TV, Livestream und Liveticker

Die Rennen in Antholz werden alle im Free-TV übertragen. ZDF bietet neben der TV-Übertragung auch zu allen Wettkämpfen einen Livestream an. SPOX bietet euch zum gesamten Weltcup einen Liveticker zu allen wichtigen Ereignissen am Schießstand und in der Loipe.

Weltcup in Antholz: Der Terminplan

Datum Uhrzeit Disziplin Geschlecht Liveticker 24. Januar 14.30 Uhr Sprint Damen SPOX 25. Januar 14.40 Uhr Sprint Herren SPOX 26. Januar 13.30 Uhr Verfolgung Damen SPOX 26. Januar 15.30 Uhr Verfolgung Herren SPOX 27. Januar 12.45 Uhr Massenstart Damen SPOX 27. Januar 15:30 Uhr Massenstart Herren SPOX

