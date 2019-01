Hahnenkamm-Rennen Kitzbühel 2019: Streif-Abfahrt, Übertragung im TV und Livestream

Das 79. Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel steht vor der Tür. Was ihr alles über diese legendäre Veranstaltung wissen müsst und wo ihr sie verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das Hahnenkamm-Rennen zählt zu den Klassikern. Es wird traditionell eine Woche nach dem Lauberhornrennen in Wengen durchgeführt.

Wo und wann findet das Hahnenkamm-Rennen statt?

Vom 25. bis 27. Januar finden die Veranstaltungen rund um das 79. Hahnenkamm-Rennen statt. Seit 1931 finden diese Rennen am Hahnenkamm in Kitzbühel statt.

Abfahrt in Kitzbühel: Die Streif

Seit 1937 ist die Streif, eine Rennstrecke oberhalb von Kitzbühel, Schauplatz der Hahnenkamm-Rennen. Sie gilt als eine der schwierigsten Rennstrecken der Welt. Mit einem Gefälle von 50 Prozent hat die Streif den steilsten Startschuss im Weltcup-Kalender. Die Streckenlänge beträgt 3312 Meter.

Ablauf des Hahnenkamm-Rennens. Abfahrt, Slalom, Super-G

Am 25. Januar findet um 11.30 Uhr das Super-G-Rennen statt. Die Hahnenkamm-Abfahrt folgt am Samstag, 26. Januar, ebenfalls um 11.30 Uhr. Das Veranstaltungswochenende schließt mit dem Slalom-Rennen am 27. Januar ab. Beginn des ersten Laufs ist um 10.30 Uhr, der zweite Lauf folgt um 13.30 Uhr.

Hahnenkammrennen live im TV, Livestream und Liveticker

Im Free TV könnt ihr die drei Rennen im ZDF verfolgen. Zusätzlich zeigt Eurosport die Veranstaltungen des Hahnenkammrennens. Beide Sender bieten euch neben der Übertragung im TV auch einen Livestream an.

Außerdem könnt ihr alle Ski-Alpin-Rennen im Liveticker von SPOX verfolgen.

Hahnenkamm-Rennen: Die letzten Gewinner