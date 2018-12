Vierschanzentournee 2018/19 heute live - Tag 1: Qualifikation in Oberstdorf im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen 29. Dezember kommen die Skispringer bei der Vierschanzentournee 2018/19 zum ersten Mal zum Einsatz. Los geht es mit der Qualifikation für das erste Springen am 30. Dezember in Oberstdorf. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Tournee live verfolgen könnt.

Bei der heutigen Qulaifikation stellen sich die Paarungen aus den besten 50 Springern für den ersten Durchgang beim ersten Springen zusammen. Wie das Prozedere der Tournee genau abläuft, könnt ihr hier nachlesen.

Vierschanzentournee 2018/19: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Die Qualifikation für das erste Springen in Oberstdorf wird im Free-TV vom ZDF übertragen. Generell wird die Tournee live und komplett im Free-TV von ARD und ZDF übertragen. Dabei wechseln sich die öffentlich-rechtlichen Sender bei den Springen ab.

Während das Auftakt- und Abschlussspringen vom ZDF übertragen wird, zeigt die ARD den zweiten und dritten Wettkampf. Eurosport ist ebenfalls bei der Tournee live auf Sendung. In Österreich hält der ORF die Rechte am gesamten Skisprung-Weltcup und zeigt die Tournee live.

ARD und ZDF haben jeweils auch einen Livestream im Internet im Angebot. In der ARD-und ZDF-Mediathek kann die Tournee ebenso live mitverfolgt werden wie im Eurosport-Player sowie in der ORF-TvThek.

Außerdem bietet euch SPOX zu jeder Qualifikation sowie zu den Springen einen ausführlichen Liveticker an.

Vierschanzentournee 2018/19: Zeitplan