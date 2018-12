Biathlon in Nove Mesto: Rennen, TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Nach den Weltcup-Stationen Pokljuka und Hochfilzen kommt der Biathlon-Zirkus nun ins tschechische Nove Mesto. Was ihr alles über den Weltcup wissen müsst und wo ihr Biathlon im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nach Pokljuka und Hochfilzen bildet Nove Mesto den Abschluss der drei Weltcups vor Weihnachten. Zwischen dem 20. und 23. Dezember werden die Athleten in den Disziplinen Sprint, Verfolgung und auch erstmals in diesem Winter im Massenstart an den Start gehen.

Biathlon - Hochfilzen: Die Rennen in der Übersicht

Datum Uhrzeit Disziplin Geschlecht 20. Dezember 17:30 Uhr Sprint Herren 21. Dezember 17:30 Uhr Sprint Damen 22. Dezember 15 Uhr Verfolgung Herren 22. Dezember 17 Uhr Verfolgung Damen 23. Dezember 11.45 Uhr Massenstart Herren 23. Dezember 14:30 Uhr Massenstart Damen

Biathlon: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Die Wettbewerbe werden traditionell von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. ARD und ZDF berichten im wöchentlichem Wechsel über die Biathlon-Weltcups. Zusätzlich zu dem Free-TV-Angebot gibt es von den Sendern einen kostenlosen Livestream.

Wer die Rennen nicht bei ARD oder ZDF verfolgen will, kann dies auch bei Eurosport tun. Mit den ausführlichen Livetickern von SPOX erfahrt ihr ebenfalls alles zu den Rennen der jeweiligen Weltcup-Standorte.

Die deutschen Athleten beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto

Herren: Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Simon Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn

Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Simon Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn Damen: Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler und Franziska Preuß

