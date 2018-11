Biathlon - Weltcupauftakt auf der Pokljuka: Rennen, TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Der Start in die Biathlon-Saison steht bevor. Hier gibt es alle Infos zum Weltcupauftakt der Biathleten sowie zur Übertragung im TV und im Livestream.

Ausnahmsweise startet die Biathlonsaison nicht im schwedischen Östersund. Für das kleine Örtchen in Skandinavien, das in den vergangenen neun Jahren Schauplatz des Weltcupauftakts war, springt Pokljuka ein. Grund dafür ist, dass in Östersund im März die Weltmeisterschaft stattfindet.

Biathlon - Pokljuka: Die Rennen in der Übersicht

Datum Uhrzeit Disziplin Geschlecht 2. Dezember 12 Uhr Single-Mixed-Staffel Herren/Damen 2. Dezember 14.30 Uhr Mixed-Staffel Herren/Damen 5. Dezember 14.15 Uhr Einzel Herren 6. Dezember 14.15 Uhr Einzel Damen 7. Dezember 14.15 Uhr Sprint Herren 8. Dezember 14.15 Uhr Sprint Damen 9. Dezember 11.45 Uhr Verfolgung Herren 9. Dezember 14.45 Uhr Verfolgung Damen

Biathlon: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Wie in den vergangenen Jahren werden auch die Rennen der Saison 2018/19 im Free-TV übertragen. ARD und ZDF wechseln sich dabei wöchentlich mit den Übertragungen ab. Zusätzlich bieten die öffentlich-rechtlichen Sender auf ihren Websites einen kostenlosen Livestream an.

Neben ARD und ZDF wird auch der Sportsender Eurosport die Rennen zeigen.

Biathletin Dahlmeier in Pokljuka wohl dabei

Der Weltcupauftakt wird aller Voraussicht nach mit Laura Dahlmeier stattfinden. Deutschlands beste Biathletin der vergangenen Jahre verordnete sich in diesem Jahr in der Vorbereitung eine mehrwöchige Zwangspause. Grund dafür war, dass ihr Immunsystem geschwächt war.

Die 25-Jährige wurde jedoch in den Kader für die ersten drei Weltcups berufen. Aktuell absolviert Dahlmeier moderate Einheiten. Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer schloss in der Sport Bild ein Comeback bei den Weltcups in Dezember nicht aus.

IBU-Weltcup: Der Rennkalender der Saison 2018/19