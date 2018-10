Ski Alpin: Felix Neureuther startet bei Auftakt in Sölden

Felix Neureuther wird beim Riesenslalom am Sonntag (10.00/13.00 Uhr im LIVETICKER) auf dem Rettenbachgletscher im österreichischen Sölden sein Comeback im Weltcup geben. Auch Fritz Dopfer (Garmisch) soll an den Start gehen. "Stand jetzt gibt es keinen Grund, dass sie nicht fahren", sagte Wolfgang Maier, Alpinchef des Deutschen Skiverbandes (DSV), am Samstag.

Der 34-jährige Neureuther hatte am 25. November 2017 beim Training in den USA einen Kreuzbandriss erlitten. Zuletzt war sein Start aber vor allem wegen Rückenschmerzen fraglich gewesen.

Neureuther, Dopfer und Luitz starten in Sölden

Dopfer, WM-Zweiter 2015, war im Juli, August und September wegen einer Sehnenreizung im Adduktorenbereich ausgefallen und hat Trainingsrückstand.

Ebenfalls dabei sein wird Stefan Luitz (Bolsterlang), der nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Dezember wieder fit ist und zurückkehrt.