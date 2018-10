Ski: DSV will Felix Neureuther nach Karriereende in Verband einbinden

Der Deutsche Skiverband (DSV) will von Felix Neureuther über dessen aktive Laufbahn hinaus profitieren. "Wir müssen als Deutscher Skiverband alles daran setzen, Felix Neureuther nach seiner Karriere in irgendeiner Form zu halten", sagte Herren-Bundestrainer Mathias Berthold vor dem Weltcup-Auftakt am Wochenende in Sölden/Österreich bei t-online.de.



Neureuther (34) startet in diesem Jahr in seine 17. Weltcup-Saison, es könnte die letzte sein. Ob er beim Riesenslalom am Sonntag (ab 10 Uhr im LIVETICKER) dabei ist, steht noch nicht fest. Nach einem Kreuzbandriss im vergangenen November hatte Neureuther zuletzt Trainingstage wegen seines schmerzenden Rückens verloren.

Da der Abschied seines besten Rennläufers naht, macht sich der DSV bereits Gedanken über die Zeit danach. "Felix ist für den deutschen Skisport unheimlich wichtig. Auf sportlicher Ebene und auch was den menschlichen Bereich angeht. Er ist das perfekte Zugpferd, um junge Menschen für den Skisport zu begeistern", sagte der Österreicher Berthold.

Berthold: Neureuther "mit Sicherheit ein super Trainer"

Er sei "zuversichtlich, dass er uns erhalten bleibt. Er liebt den Sport und arbeitet unheimlich gerne mit jungen Leuten zusammen." Neureuther könne "mit Sicherheit ein super Trainer" sein. "Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass er sich das unmittelbar nach dem Ende seiner aktiven Karriere antut", so Berthold (53): "Als Trainer ist man bis zu 300 Tage im Jahr unterwegs. Das ist für einen jungen Familienvater sicher nicht das richtige."