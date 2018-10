Ski Alpin - Weltcupauftakt in Sölden: Rennen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Die Wintersportsaison startet Ende Oktober. Wie gewohnt findet der Weltcupauftakt des Ski-Alpin-Zirkus in Sölden statt. Hier gibt es alle Informationen zu den Rennen sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Aus deutscher Sicht darf man sich auf das Comeback zweier möglicher Siegfahrer freuen. Felix Neureuther und Stefan Luitz kehren nach ihren schweren Verletzungen aus der vergangenen Saison in den Weltcup zurück.

Weltcupauftakt in Sölden: Zeitplan und Rennen

Beim Auftakt in die Saison 2018/19 steht für die Herren und die Damen jeweils nur ein Rennen am Wochenende auf dem Plan. Am Samstag bestreiten die Damen den Riesenslalom, am Sonntag küren die Männer auch im Riesenslalom ihren ersten Gewinner des Winters.

Datum Uhrzeit Rennen Liveticker 27. Oktober 10 Uhr 1. Lauf Riesenslalom Damen LIVETICKER 27. Oktober 13 Uhr 2. Lauf Riesenslalom Damen LIVETICKER 28. Oktober 10 Uhr 1. Lauf Riesenslalom Herren LIVETICKER 28. Oktober 13 Uhr 2. Lauf Riesenslalom Herren LIVETICKER

Weltcupauftakt in Sölden: TV-Übertragung, Livestream

Wie schon in der vergangenen Saison übertragen Eurosport und die öffentlich-rechtlichen Sender die FIS-Ski-Alpin-Wettbewerbe. Der Sportsender Eurosport zeigt am Samstag sowie am Sonntag beide Läufe live. Die Vorberichterstattung beginnt dabei jeweils 15 Minuten vor dem Start.

Die ARD zeigt am ersten Rennwochenende nur die entscheidenden zweiten Läufe live im TV. Die Vorberichterstattung im Ersten beginnt ab 12.30 Uhr. Mit folgenden Personal ist die ARD in Sölden vor Ort.

Moderator: Markus Othmer

Kommentator: Tobias Barnerssoi

Experte: Markus Wasmeier

Weltcupauftakt in Sölden: Liveticker

Ihr könnt die beiden Rennen nicht im TV verfolgen? Kein Problem! Der SPOX-Liveticker schafft Abhilfe. Mit dem Liveticker zum Rennen der Männer als auch mit dem Liveticker zum Rennen der Damen verpasst ihr nichts.

Ski-Alpin-Weltcup: Die Stationen im November