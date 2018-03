Sprint-WM: Eisschnellläufer Nico Ihle zur Halbzeit auf dem vierten Platz.

UK Open Live UK Open: Tag 2 -

Session 1 Brasil Open Men Single Live ATP Sao Paulo: Halbfinale NHL Blues @ Stars NCAA Division I Baylor @ Kansas State World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 2 NHL Blackhawks @ Kings NCAA Division I Kansas @ Oklahoma State Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin BSL Fenerbahce -

Galatasaray Liga ACB Gran Canaria -

Valencia UK Open UK Open: Viertelfinale Premiership Wasps -

London Irish Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Liga ACB Estudiantes -

Malaga World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 3 UK Open UK Open: Halbfinale + Finale NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Damen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Zielona Góra -

Monaco NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League Neptunas -

Straßburg Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NHL Jets @ Devils NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Rockets @ Raptors Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightining BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Valencia -

Bilbao BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Góra NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Pinar Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Basketball Nymburk -

AEK Basketball Champions League SIG -

Neptūnas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder

Eisschnellläufer Nico Ihle liegt zur Halbzeit der Sprint-WM im chinesischen Changchun in Schlagdistanz zu den Podestplätzen. Nach zwei von vier Rennen belegt der Chemnitzer mit 69,905 Punkten den vierten Platz der Gesamtwertung. Besser sind nur 500-m-Olympiasieger Havard Lorentzen (Norwegen/69,495) sowie die Niederländer Kai Verbij (69,640) und Kjeld Nuis (69,695).

Eine Woche nach dem Ende der enttäuschend verlaufenen Olympischen Winterspiele in Pyeongchang war Ihle zum Auftakt als Neunter über 500 m in 35,04 Sekunden solide gestartet. Sein Rückstand auf den erneut erfolgreichen Lorentzen (34,89/Bahnrekord) war deutlich geringer als zuletzt in Südkorea. Bei den Winterspielen hatte Ihle fast eine halbe Sekunde hinter Lorentzen den achten Rang belegt.

Auch über 1000 m lief es für Ihle besser als beim Saisonhöhepunkt. In 1:09,73 Minuten brachte der Olympia-Achte die fünftbeste Zeit auf das Eis und schob sich in der Gesamtwertung nach vorne. Olympiasieger Nuis (1:08,97/Bahnrekord) war erneut nicht zu schlagen.

Enttäuschend verlief die Sprint-WM für Joel Dufter (Inzell). Der zweite deutsche Starter kam über 500 m (35,68) zunächst nicht über den 20. Rang hinaus und wurde anschließend über die doppelte Distanz disqualifiziert.

Deutsche Gabriele Hirschbichler nur auf Rang 12

Bei den Frauen belegt Gabriele Hirschbichler (Inzell), die einzige deutsche Starterin, nach zwei Läufen den zwölften Platz (77,860). Die 34-Jährige hatte als Zwölfte über 500 m (39,14) zunächst eine Top-10-Platzierung verpasst, erreichte aber als Achte über 1000 m (1:17,44) das Teilziel.

In Führung liegt die Japanerin Nao Kodaira (75,070). Die 500-m-Olympiasiegerin verbesserte auf ihrer Paradestrecke in 37,23 Sekunden den rund neun Jahre alten Bahnrekord von Jenny Wolf (37,98) deutlich. Über 1000 m (1:15,68) wurde Kodaira beim Sieg von Olympiasiegerin Jorien ter Mors (Niederlande/1:14,62) Vierte. Auch ter Mors stellte einen Bahnrekord auf.

Am Sonntag wird erneut über beide Distanzen gelaufen. Ihle peilt in der Gesamtwertung eine Platzierung unter den besten fünf an.