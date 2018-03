Richard Freitag sichert Platz zwei im Gesamtweltcup - Stoch siegt in Planica

Miami Open Women Single Live WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets World Championship Boxing Dillian Whyte vs Lucas Browne NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NCAA Division I Florida State -

Michigan Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 BSL Anadolu Efes -

Tofas NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Pressekonferenz Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Public Workout Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2 NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 2 NHL Oilers @ Canucks World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Weigh-In European Rugby Champions Cup Scarlets -

La Rochelle European Challenge Cup Newcastle -

Brive European Challenge Cup Pau -

Stade Francais NBA Pelicans @ Cavaliers BSL Besiktas -

Banvit European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single WTA Miami: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights NBA Hornets @ Wizards Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight Liga ACB Barcelona -

Estudiantes European Rugby Champions Cup Clermont -

Racing 92 European Rugby Champions Cup Leinster -

Saracens NHL Bruins @ Flyers Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NHL Predators @ Lightning Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 2 Basketball Champions League Monaco -

Banvit NBA Warriors @ Thunder Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen NBA Celtics @ Raptors Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Liverpool Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers

Richard Freitag hat beim Skifliegen in Planica das Podest zwar verpasst, dennoch den zweiten Platz im Gesamtweltcup perfekt gemacht.

Im vorletzten Einzelwettkampf der Saison kam der WM-Dritte aus Aue beim Erfolg des schon als Weltcupsiegers feststehenden Polen Kamil Stoch auf Platz sechs und kann damit nicht mehr vom Norweger Daniel Andre Tande verdrängt werden. Skiflug-Weltmeister Tande war wie Olympiasieger Andreas Wellinger in Planica in der Qualifikation ausgeschieden.

"Es hat richtig Spaß gemacht, es sind noch ein paar Reserven da", sagte Freitag im ZDF. Bundestrainer Werner Schuster meinte: "Richard hat einen guten Wettkampf gemacht, es freut mich für ihn."

30. Sieg für Kamil Stoch

Stoch flog bei seinem 30. Karrieresieg auf 245,0 sowie 234,0 m und setzte sich mit 455,9 m vor dem Norweger Johann Andre Forfang (452,2) und Weltrekordler Stefan Kraft aus Österreich (443,0) durch. Freitag, der mit 234,5 und 232,0 m auf 431,2 Punkte kam, lag rund zehn Meter hinter Kraft zurück.

Der deutsche Rekordhalter Markus Eisenbichler (Siegsdorf) blieb als 15. mit 218,5 und 224,0 m hinter den Erwartungen zurück. Stephan Leyhe (Willingen) zeigte als 21. (215,0+211,0 m) eine solide Leistung. Andreas Wank (Hinterzarten) als 24. (210,0+215,5 m) m und Pius Paschke (Kiefersfelden) als 27. (210,5+219,0) m sammelten ebenfalls noch Weltcup-Punkte.

Gregor Schlierenzauer, der am Donnerstag in der Qualifikation mit 253,5 m Krafts Weltrekordweite egalisiert, dabei aber in den Schnee gegriffen hatte, kam diesmal nicht über 210,5 und 194,0 m sowie Platz 19 hinaus.

Der derzeit völlig außer Form springende Wellinger (Ruhpolding) hatte als 56. die Qualifikation für den Wettkampf der besten 40 klar verpasst. Es war das erste Mal in Wellingers Karriere, dass er in einer Vorausscheidung scheiterte. Auch Tande, Sloweniens Jungstar Domen Prevc sowie der Team-Olympiazweite Karl Geiger (Oberstdorf) waren in der Qualifikation hängengeblieben.

Am Samstag steht in Planica ein Teamfliegen an. Ob Wellinger dabei sein wird, ließ Bundestrainer Schuster offen. Abgeschlossen wird die Saison am Sonntag mit einem weiteren Einzelwettkampf.