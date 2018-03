Lichtensteins Olympia-Dritte Tina Weirather gewinnt den Super-G von Crans Montana

UK Open Live UK Open: Tag 2 -

Session 1 Brasil Open Men Single Live ATP Sao Paulo: Halbfinale NHL Blues @ Stars NCAA Division I Baylor @ Kansas State World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 2 NHL Blackhawks @ Kings NCAA Division I Kansas @ Oklahoma State Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin BSL Fenerbahce -

Galatasaray Liga ACB Gran Canaria -

Valencia UK Open UK Open: Viertelfinale Premiership Wasps -

London Irish Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Liga ACB Estudiantes -

Malaga World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 3 UK Open UK Open: Halbfinale + Finale NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Damen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Zielona Góra -

Monaco NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League Neptunas -

Straßburg Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NHL Jets @ Devils NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Rockets @ Raptors Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightining BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Valencia -

Bilbao BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Góra NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Pinar Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Basketball Nymburk -

AEK Basketball Champions League SIG -

Neptūnas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder

Tina Weirather hat in Abwesenheit von Olympiasiegerin Ester Ledecka (Tschechien) den Weltcup-Super-G im Schweizer Crans Montana gewonnen. Die Olympia-Dritte aus Liechtenstein holte sich auf wegen Schneefalls verkürzter Strecke ihren neunten Weltcup-Sieg vor der Olympia-Zweiten Anna Veith aus Österreich (0,36 Sekunden zurück). Dritte wurde überraschend die Schweizerin Wendy Holdener (0,38)

Titelverteidigerin Weirather übernahm Rang eins in der Disziplin-Wertung von Lara Gut, die Siebte wurde (0,59). Sie geht mit einem Vorsprung von 46 Punkten auf die Schweizerin in den letzten Super-G des Winters im Rahmen des Weltcup-Finales am 15. März in Are/Schweden.

"Es war echt schwierig, das ist der anspruchsvollste Hang im ganzen Jahr", sagte Weirather: "Die Kugel wäre mir sehr wichtig. Es ist das größte, was es in unserem Sport zu gewinnen gibt. Eine Kugel wird nie Glückssache sein." Gut aber sei "eine Riesengegnerin".

Die 28-jährige Weirather, die als Vorbereitung ein Europacup-Rennen in Crans Montana gefahren war, gewann das Rennen am vorletzten Tor. Dort hatten viele andere Athletinnen, darunter Veith, Probleme im Kurs zu bleiben. "Es war extrem, auf Messers Schneide, ich habe eigentlich abgebremst bei dem Schwung", sagte Veith.

Dorsch auf Rang 14 beste Deutsche

Ledecka verzichtete auf das Rennen, um am Parallel-Riesenslalom der Snowboarderinnen in Kayseri/Türkei teilzunehmen. Viktoria Rebensburg (Kreuth) war ebenfalls nicht am Start, sie bereitet sich in Ofterschwang auf den dortigen Riesenslalom am Freitag vor. Auch die Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn (beide USA) fehlten im Kanton Wallis.

Patrizia Dorsch (Schellenberg/0,93) war auf Rang 14 beste Deutsche, für sie war es das beste Weltcup-Ergebnis. Kira Weidle (Starnberg/0,98), Michaela Wenig (Lenggries/1,03) und Meike Pfister (Krumbach/1,06) kamen auf die Ränge 17 bis 19.