Biathlon: Dahlmeier und Hildebrand vergeben Verfolgungs-Sieg in Oslo am Schießstand

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand haben einen Sieg beim Biathlon-Weltcup in Oslo wegen Fehler beim letzten Schießen verpasst. In der Verfolgung über 10 km lag das Duo an der Spitze, ehe sich beide zwei Strafrunden einhandelten.

Dahlmeier, als 28. in das Rennen gegangen, musste sich deshalb mit dem siebten Rang begnügen. Hildebrand erreichte das Ziel auf dem 14. Platz, dazwischen schob sich noch Vanessa Hinz (2) auf Rang zehn. "Es war nicht ganz einfach. Ich denke aber, wenn man so viele Plätze gutmacht, kann man zufrieden sein", sagte Hinz, von Rang 25 gestartet, in der ARD.

Bereits ihren vierten Weltcup-Sieg in diesem Winter feierte Darja Domratschewa (Weißrussland) trotz zweier Strafrunden. Die Dreifach-Olympiasiegerin von Sotschi gewann vor der Slowakin Anastasiya Kuzmina (4/+9,2 Sekunden) und der US-Amerikanerin Susan Dunklee (2/29,5).

Maren Hammerschmidt (1) schaffte es als 17. noch unter die Top 20. Franziska Preuß (3) auf Position 25 und Denise Herrmann (3) als 28. gelang dies hingegen nicht.

Zum Abschluss des vorletzten Weltcups in der olympischen Saison findet ab 14.45 Uhr (LIVETICKER) noch das Staffel-Rennen der Männer statt. In der kommenden Woche steigt in Tjumen das Weltcup-Finale, das einige Nationen aufgrund der Dopingproblematik in Russland boykottieren werden.