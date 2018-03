Skispringen: Katharina Althaus in Oslo nur Sechste - Maren Lundby dominiert

Liga ACB Live Joventut -

Saski-Baskonia BSL Live Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien NCAA Division I Kentucky @ Tennessee Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 World Rugby Sevens Series Vancouver: Tag 2 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers

Katharina Althaus ist erstmals in dieser Saison ohne Podestplatz geblieben. Die Olympiazweite aus Oberstdorf kam in Oslo auf der ungewohnten Großschanze nicht über Rang sechs hinaus und stand in ihrem elften Wettkampf des Winters erstmals neben dem Treppchen. Beste Deutsche war Weltmeisterin Carina Vogt (Degenfeld) als Fünfte, ganz vorne landete die überragende Olympiasiegerin Maren Lundby aus Norwegen.

"Man kann nicht immer auf dem Podest stehen. Es gibt Tage, an denen es nicht ganz so läuft. Aber Platz sechs ist trotzdem nicht schlecht", sagte Althaus nach Flügen auf 123,0 und 116,0 m im ZDF. Auch für Bundestrainer Andreas Bauer war das Ergebnis am Holmenkollen "kein Beinbruch".

Für Lundby (134,0 und 126,0 m) war es bereits der neunte Saisonsieg. Mit 262,7 Punkten verwies sie Daniela Iraschko-Stolz aus Österreich (231,2) und die Japanerin Yuki Ito (229,7) klar auf die Plätze. Die Olympia-Achte Ramona Straub (Langenordnach) musste sich mit Rang 15 begnügen, Juliane Seyfarth (Ruhla) und Gianina Ernst (Oberstdorf) mit den Plätzen 20 und 27.

Im Gesamtweltcup führte Lundby vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende in Oberstdorf uneinholbar mit 1220 Punkten vor Althaus (860) und Sara Takanashi aus Japan (716), die am Sonntag Vierte wurde. Sotschi-Olympiasiegerin Vogt (488) bleibt Sechste.

Erst zum zweiten Mal in dieser Saison durften die 30 besten Frauen des Weltcups von einer Großschanze springen. Für den kommenden Winter hat die FIS aber eine kleine Revolution in Aussicht gestellt. Wie im Biathlon sollen Männer und Frauen dann häufiger am selben Ort und sogar auf derselben Schanze antreten. "In diesem Vorhaben steckt ein revolutionärer Ansatz", sagte FIS-Renndirektor Walter Hofer in Oslo, und auch Vogt meinte: "Wenn das alles so kommt, werden wir nächstes Jahr richtig viel Spaß und einen vollen Terminkalender haben."

Bundestrainer Andreas Bauer hatte schon nach den Olympischen Spielen in Pyeongchang eine Gleichstellung mit den Männern gefordert. Nachholbedarf besteht auch auf anderen Ebenen. So haben Althaus, Vogt und Co. bei Olympia derzeit nur eine Medaillenchance, die Männer dagegen drei.

Abgeschlossen wird die Weltcup-Saison am kommenden Wochenende mit zwei Wettbewerben in Oberstdorf - auf der kleinen Schanze.