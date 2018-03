Kamil Stoch gewinnt Qualifikation in Trondheim - Richard Freitag wird Fünfter

Basketball Champions League Live Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Live Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Live Nymburk -

AEK Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 3 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 4 NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets World Championship Boxing Dillian Whyte vs Lucas Browne NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks BSL Anadolu Efes -

Tofas Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans

Olympiasieger Kamil Stoch hat die Qualifikation für den Skisprung-Weltcup in Trondheim gewonnen. Der seit Wochen dominierende Pole flog auf 140,0 m und baute seine klare Führung in der Gesamtwertung der "Raw-Air"-Serie weiter aus. Rang zwei ging an den Norweger Andreas Stjernen, der mit mehr Anlauf auf 141,5 m kam.

Als bester Deutscher belegte Richard Freitag den fünften Rang und weckte Hoffnungen für den Wettkampf am Donnerstag (17.00 Uhr im LIVETICKER), Andreas Wellinger (Ruhpolding) wurde Sechster. Auch Karl Geiger (Oberstdorf/13.), Markus Eisenbichler (Siegsdorf/19.), Stephan Leyhe (Willingen/21.), Andreas Wank (Hinterzarten/22.) und David Siegel (Baiersbronn/29.) überstanden problemlos die Qualifikation.

In der "Raw Air"-Gesamtwertung liegt Stoch nach neun von 16 Sprüngen mit 1296,9 Punkten klar vor den Norwegern Robert Johansson (1226,7), Stjernen (1206,6) und Johann Andre Forfang (1191,6). Freitag (1167,8) und Wellinger (1148,4) bleiben auf den Rängen acht und neun.

Zwei prominente Namen sind am Donnerstag dagegen nicht dabei: Sowohl Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer (Österreich) als auch der fünfmalige Weltcupsieger Roman Koudelka (Tschechien) schafften es nicht unter die besten 50.

Die Norwegen-Tour endet am Wochenende auf dem "Monsterbakken" in Vikersund. Der Sieger erhält eine Prämie von 60.000 Euro.