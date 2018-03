Fünf Deutsche überstehen Qualifikation in Vikersund - Kamil Stoch stark

Pro14 Live Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NCAA Division I Kentucky -

Buffalo NBA Hawks @ Bucks NCAA Division I Michigan -

Houston NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets World Championship Boxing Dillian Whyte vs Lucas Browne NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks BSL Anadolu Efes -

Tofas Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 NHL Panthers @ Maple Leafs Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2 NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast NBA Thunder @ Spurs

Angeführt von Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) und dem Gesamtweltcup-Zweiten Richard Freitag (Aue) haben sechs Deutsche die Qualifikation auf der Skiflugschanze im norwegischen Vikersund überstanden. Wellinger kam mit 212,0 m und 165,3 Punkten auf Platz 22, Freitag erreichte mit 215,0 m und 179,0 Punkten Rang sechs. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) war mit 225,5 m (187,4) als Vierter bester Springer des DSV.

Einmal mehr stark präsentierte sich Olympiasieger Kamil Stoch, der die Qualifikation gewann. Der Pole flog auf 242,0 m (207,1) und baute damit auch seine Führung in der Gesamtwertung der "Raw-Air-Tour" aus. Ebenfalls den Sprung unter die Top 40 schafften Karl Geiger aus Oberstdorf (210,0 m/172,7) als Zwölfter und Stephan Leyhe aus Willingen (214,0/170,7) als 15. Andreas Wank (Hinterzarten) und David Siegel (Baiersbronn) schieden aus.

Teamwettbewerb am Samstag

Am Samstag steht in Vikersund der Teamwettbewerb auf dem Programm, am Sonntag endet die "Raw-Air-Tour" mit dem Einzelspringen auf dem "Monsterbakken".

Die "Raw Air"-Tour findet zum zweiten Mal statt. Wer inklusive der Qualifikation in 16 Sprüngen die meisten Punkte sammelt, erhält eine Prämie in Höhe von 60.000 Euro. Im vergangenen Jahr hatte Wellinger vor dem letzten Sprung in Vikersund geführt, war dann aber noch hinter Sieger Stefan Kraft (Österreich) und Stoch zurückgefallen. In diesem Jahr besitzt kein Deutscher mehr realistische Chancen auf den Sieg.