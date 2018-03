Fabian Rießle gewinnt vor Johannes Rydzek - Akito Watabe holt Gesamtweltcup

Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NCAA Division I Syracuse -

Michigan State NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets World Championship Boxing Dillian Whyte vs Lucas Browne NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks BSL Anadolu Efes -

Tofas Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 NHL Panthers @ Maple Leafs Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2 NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 2 NHL Oilers @ Canucks European Rugby Champions Cup Scarlets -

La Rochelle European Challenge Cup Newcastle -

Brive European Challenge Cup Pau -

Stade Francais NBA Pelicans @ Cavaliers European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single Miami Open: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights NBA Hornets @ Wizards NBA Pistons @ Knicks Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight

Die Olympiasieger Fabian Rießle und Johannes Rydzek haben beim Heimweltcup in Klingenthal für einen deutschen Doppelsieg in der Nordischen Kombination gesorgt.

Rießle gewann den Zielsprint gegen seinen Teamkollegen und feierte den dritten Erfolg in Serie sowie den vierten der Saison. Dem Japaner Akito Watabe reichte ein dritter Rang, um Eric Frenzel vorzeitig als Gewinner des Gesamtweltcups abzulösen.

Rießle (Breitnau) ging einen Tag nach seinem Start-Ziel-Sieg diesmal von Rang drei ins Rennen, wo er zusammen mit Rydzek (Oberstdorf) nach acht der zehn Kilometer zum führenden Watabe aufschloss. Wenig später ließ das Duo auch den Japaner stehen, ehe Rießle auf den letzten Metern nicht zu stoppen war. Es war der vierte deutsche Doppelsieg des Winters.

Frenzel nur auf Platz 26

Für Frenzel (Oberwiesenthal) blieb in seiner sächsischen Heimat nur der 26. Rang. Weil das Springen am Vormittag wegen starken Windes abgebrochen werden musste, wurden die provisorischen Ergebnisse von Freitag für die Startreihenfolge verwendet. Dort war Frenzel mit viel Windpech nur auf 110,5 m geflogen.

Drittbester Deutscher war somit Manuel Faißt (Baiersbronn) als Neunter. Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt), der kurz vor dem Start für das kommende Wochenende sein Karriereende angekündigt hatte, belegte den 25. Platz. Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf) musste sich mit Position 22 begnügen.

Im Kampf um die Kristallkugel sorgte Watabe für die Vorentscheidung, indem er vor seinem Konkurrenten Jan Schmid (Norwegen) blieb. Vor dem Saisonfinale in Schonach am kommenden Wochenende liegt Watabe mit 1295 Punkten uneinholbar vor Schmid (1085). Rießle (991) und Rydzek (826) folgen auf den Rängen drei und vier, der nach fünf Triumphen in Folge entthronte Frenzel (589) ist Siebter.