Ski Alpin: Thomas Dreßen gewinnt Weltcup-Abfahrt im norwegischen Kvitfjell

Ski-Rennläufer Thomas Dreßen (Mittenwald) hat mit seinem zweiten Weltcup-Sieg erneut seine Zugehörigkeit zur absoluten Weltspitze unter Beweis gestellt. Nach seinem sensationellen Triumph im Januar auf der Streif in Kitzbühel und Rang fünf bei den Olympischen Spielen gewann das 24 Jahre alte Ausnahmetalent am Samstag die Abfahrt im norwegischen Kvitfjell.

Dreßen lag auf der Olympiastrecke von 1994 knapp vor Weltmeister Beat Feuz (Schweiz/+0,08 Sekunden) und Olympiasieger Aksel Lund Svindal (Norwegen/+0,17). "Ich hätte mit vielem gerechnet", sagte er im ZDF über seinen bisherigen Saisonverlauf, "aber nicht, dass es so gut läuft."

Dreßen ist der erste Deutsche, dem im Weltcup zwei Abfahrtssiege innerhalb einer Saison gelungen sind. Im Abfahrtsweltcup liegt er nun hinter Feuz und Svindal, die den Gesamtsieg in der kommenden Woche beim Weltcup-Finale in Are/Schweden unter sich ausmachen werden, auf Rang drei. Eine bessere Platzierung in der Königsdisziplin hat am Saisonende noch kein Deutscher erreicht.

Die anderen Deutschen blieben hinter den Erwartungen zurück. Josef Ferstl (Hammer) belegte Rang 25, Andreas Sander (Ennepetal) Rang 31. Sander ist wie Dreßen in der Abfahrt für das Weltcup-Finale qualifiziert. Fabio Renz (Fischen) kam auf Rang 49. Manuel Schmid (Fischen) und Christof Brandner (Königssee) schieden aus.