Dämpfer für deutsche Rodlerinnen - Eggert/Benecken siegen erneut

European Rugby Champions Cup Live Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres NCAA Division I Oklahoma @ Oklahoma State European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NCAA Division I Missouri @ Texas A&M World Championship Boxing Errol Spence Jr. vs Lamont Peterson BSL BSL: All-Star-Game 2018 NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NCAA Division I Texas A&M @ Kansas NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League Darts 1 -

Dublin NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale

Drei Wochen vor Beginn der Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang haben die deutschen Rodlerinnen um Olympiasiegerin Natalie Geisenberger einen Dämpfer kassiert. Der deutsche Doppelsitzer mit Toni Eggert und Sascha Benecken hat hingegen seine Favoritenstellung untermauert.

Die US-Amerikanerin Summer Britcher gewann auf der vorletzten Weltcup-Station im norwegischen Lillehammer überraschend vor dem deutsche Trio mit Geisenberger (Miesbach), der nicht für Olympia nominierten Julia Taubitz (Annaberg-Buchholz) sowie Weltmeisterin Tatjana Hüfner (Blankenburg).

Bei den Doppelsitzern haben die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken ihre Favoritenstellung untermauert. Das Thüringer Duo (Ilsenburg/Suhl) gewann vor den Österreichern Peter Penz/Georg Fischler und den bayerischen Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee).

Geisenberger: Sturz von Eitberger "hat mich verunsichert"

"Es war relativ hart für mich. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Die Summer ist blitzsauber gefahren", sagte Geisenberger in der ARD. Gleichzeitig räumte sie ein: "Mich hat der Sturz von Dajana etwas verunsichert."

Oberhof-Siegerin Dajana Eitberger (Ilmenau) stürzte gegen Ende des zweiten Laufes auf der Olympiabahn von 1994. "Sie hat den Schlitten über den gesamten Lauf nicht in den Griff bekommen", sagte Bundestrainer Norbert Loch. Im Hinblick auf Olympia (9. bis 25. Februar) beruhigte er aber: "Ich glaube, ihr fehlt nichts. Es ist alles in Ordnung."

Nach den Frauen stehen die Rennen der Doppelsitzer (11.45 und 13.05 Uhr) an. Am Sonntag rodeln zunächst die Männer-Einsitzer (9.15 und 10.55 Uhr), danach finden in allen drei Klassen die Sprint-Wettbewerbe (ab 12.45 Uhr) statt.