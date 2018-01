Andreas Wellinger in Zakopane Zweiter - Richard Freitag holt Weltcup-Führung zurück

Liga ACB Live Estudiantes -

Saski-Baskonia Unibet Masters Live The Masters: Tag 3 -

Session 2 NHL All-Star Game NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Dublin NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 1 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 1 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale NBA Heat @ 76ers Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 2 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 2 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Halbfinale Six Nations Wales -

Schottland Six Nations Frankreich -

Irland World Championship Boxing Lawrence Okolie -

Isaac Chamberlain NBA Bulls @ Clippers NCAA Division I Kansas State @ West Virginia Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 3 NHL Blackhawks @ Flames Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Finale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 3 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 3 BSL Fenerbahce -

Anadolu Efes St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg – Finale Six Nations Italien -

England Liga ACB Saski Baskonia -

Barcelona NHL Senators @ Canadiens NBA Lakers @ Thunder NBA Jazz @ Pelicans NCAA Division I West Virginia @ Oklahoma Basketball Champions League AEK -

Bayreuth Champions Hockey League Växjö -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Orlandina NBA Thunder @ Warriors Basketball Champions League Bonn -

Avellino Basketball Champions League EWE Baskets -

Hapoel Holon NBA Timberwolves @ Cavaliers Premier League Darts Premier League: Cardiff NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NCAA Division I Duke @ North Carolina NHL Golden Knights @ Sharks Open Sud de France Men Single Open Sud de France: Tag 5 Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Leinster Premiership Bath -

Northampton Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale

Andreas Wellinger ist in Zakopane auf das Podest geflogen. Der 22-Jährige kam beim Überraschungssieg von Anze Semenic nach einem starken zweiten Durchgang noch auf Platz zwei.

Richard Freitag eroberte mit Platz zehn die Führung im Gesamtweltcup zurück. Lokalheld Kamil Stoch verpasste vor 25.000 enttäuschten Fans bei eigentlich irregulären Verhältnissen als 38. den zweiten Durchgang.

Wellinger hatte nach 119,5 m zur Halbzeit noch auf Platz neun gelegen, mit 136,5 m ging es dann aber noch überraschend weit nach vorne.

Mit 242,0 Punkten musste sich der Oberbayer nur Semenic (245,6) geschlagen geben, der seinen ersten Weltcupsieg feierte. Dritter wurde Semenics Landsmann Peter Prevc.

Windpech für Freitag

Freitag, der gerade im ersten Durchgang Windpech hatte, übernahm das Gelbe Trikot, das er als Folge seines Sturzes bei der Vierschanzentournee in Innsbruck an Stoch verloren hatte. Mit 737 Punkten liegt Freitag nun vor Stoch (733), Wellinger ist weiter Dritter (665).

Wie Stoch schied auch Markus Eisenbichler im ersten Durchgang aus. Der Siegsdorfer, am Freitag hinter Stoch noch Zweiter in der Qualifikation, landete nach einem völlig verkorksten Sprung auf 113,5 m nur auf Platz 33.

Stephan Leyhe kam auf Rang 13. Der 18 Jahre alte Constantin Schmid, als Sechster nach dem ersten Durchgang noch bester Deutscher, fiel auf Platz 17 zurück.

Karl Geiger , der erst durch Stochs Absturz in den zweiten Durchgang gerutscht war, rückte noch von Platz 30 auf 21 vor. Vor den Winterspielen in Südkorea (9. bis 25. Februar) stehen am kommenden Wochenende im hessischen Willingen noch zwei Einzelwettbewerbe an.