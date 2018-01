Biathlon-Weltcup in Antholz: Polizei durchsucht kasachisches Teamhotel

NHL Live Flyers @ Capitals Liga ACB Live Andorra -

Barcelona Liga ACB Live Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NCAA Division I Texas A&M @ Kansas NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League Darts 1 -

Dublin NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale NBA Lakers @ Nets Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg -

Halbfinale Six Nations Wales -

Schottland Six Nations Frankreich -

Irland NBA Bulls @ Clippers

Die italienische Polizei hat am Rande des Biathlon-Weltcups in Antholz das Teamhotel und Fahrzeuge der kasachischen Nationalmannschaft durchsucht. Wie der Weltverband IBU mitteilte, sei dies eine Konsequenz aus dem Untersuchungsbericht, den österreichische Behörden nach Ermittlungen bei der WM im vergangenen Jahr in Hochfilzen erstellt hatten.

Damals hatte die österreichische Polizei eine Dopingrazzia in den Teamunterkünften der Kasachen durchgeführt. Laut einer Mitteilung des Bundeskriminalamtes wurden dabei zahlreiche medizinische Produkte und Medikamente sichergestellt.

Welche Erkenntnisse die Polizei bei den nun in Antholz erfolgten Durchsuchungen erlangt hat, sei laut IBU noch nicht bekannt. Erst nach Bekanntwerden der Ergebnisse würden möglicherweise formale Verfahren eingeleitet.