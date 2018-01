Vierschanzentournee: Freitags Traum nach Sturz beendet - Stoch kurz vor "Grand Slam"

ASB Classic Women Single Live WTA Auckland: Viertelfinale + Halbfinale NHL Islanders @ Flyers NBA Warriors @ Rockets Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Für Richard Freitag ist der Traum vom Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee nach einem Sturz vorzeitig beendet. Für die Jury gab es Kritik, für Kamil Stoch den dritten Sieg.

Richard Freitag war längst auf dem Weg ins Krankenhaus, als "Flugwunder" Kamil Stoch ausgelassen seinen dritten Sieg in Folge feierte: Nach einem dramatischen Tag am legendären Bergisel in Innsbruck ist der Kampf um den Gesamtsieg der 66. Vierschanzentournee wohl entschieden. Während Stoch der Konkurrenz mit zwei weiteren Traumflügen enteilte und nach dem Rekord von Sven Hannawald greift, platzten die Träume des deutschen Hoffnungsträgers Freitag bei einem fatalen Sturz, der heftige Kritik an der Jury nach sich zog.

"Richard hat sehr starke Schmerzen an der Hüfte. Ich bin froh, dass er nicht über Schmerzen im Knie berichtet hat. Das ist schade für Richard, schade für uns und schade für die Tournee", sagte Bundestrainer Werner Schuster im ZDF. Der starke dritte Rang von Andreas Wellinger, der in der Gesamtwertung sogar auf den zweiten Platz kletterte, geriet beinahe zur Nebensache. "Wir leiden mit Richard, für ihn ist das beschissen", sagte Wellinger.

Freitag kam im ersten Durchgang nach einem Flug auf 130,0 m direkt nach der Landung zu Fall. Anschließend winkte er kurz ins Publikum, ehe er mit schmerzverzerrtem Gesicht in einen Krankenwagen stapfte und zu Untersuchungen in eine nahe Klinik gebracht wurde. Spätestens da war klar: Freitags Hoffnungen auf den ersten deutschen Tourneesieg seit Hannawald 2001/02 sind geplatzt - dafür kann nun Stoch als zweiter Springer nach dem Hinterzartener vor 16 Jahren beim letzten Springen in Bischofshofen (Samstag, 17.00 Uhr im LIVETICKER) den "Grand Slam" erreichen.

Die Gesamtwertung nach 3 von 4 Wettbewerben

Platz Name Land Punkte 1. Kamil Stoch Polen 833,2 2. Andreas Wellinger Deutschland 768,7 3. Junshiro Kobayashi Japan 765,7 4. Dawid Kubacki Polen 749,7 Daniel Andre Tande Norwegen 749,7 6. Markus Eisenbichler Deutschland 749,3 7. Anders Fannemel Norwegen 748,9 8. Jernej Damjan Slowenien 744,2 9. Robert Johansson Norwegen 741,2 10. Karl Geiger Deutschland 739,9 12. Stephan Leyhe Deutschland 732,6 21. Richard Freitag Deutschland 665,1

Scharfe Kritik von Schuster: "Habe das gestern schon befürchtet"

Pikant: Freitag stürzte fast genau an der Stelle, an der auch Severin Freund vor zwei Jahren im Probedurchgang zu Fall gekommen war. Schuster wiederholte seine Kritik aus dem Jahr 2016 fast wortgleich. "Es war definitiv zu viel Anlauf. Ich habe das gestern schon befürchtet. Bei diesen Bedingungen darf man nie und nimmer so weit springen lassen. Es war definitiv die falsche Wettkampfführung für diese Aufsprung-Präparierung."

Auch Stoch hatte im ersten Durchgang Probleme bei der Landung, gewann am Ende aber mit starken Flügen auf 130,0 und 128,5 m mit 270,1 Punkten klar vor dem Norweger Daniel Andre Tande (255,6) und Wellinger (253,5). Der Bayer ist nun zweiter der Gesamtwertung, allerdings ist der Rückstand auf Stoch mit 64,5 Punkten oder umgerechnet gut 36 Metern enorm. Eisenbichler (Siegsdorf) und Stephan Leyhe (Willingen) belegten am Donnerstag die Ränge acht und neun, Karl Geiger (Oberstdorf) folgte auf dem zwölften Rang.

Ob Freitag in Bischofshofen starten kann, war nach der Untersuchung am Abend noch offen. "Für die erste Diagnostik kann ich Entwarnung geben, aber wir müssen abwarten. Wenn er eine Chance hat, wird er es auf jeden Fall probieren", sagte der deutsche Teamarzt Mark Dorfmüller. Sollte Freitag die Qualifikation am Freitag verpassen, hat er keine Chance auf eine Teilnahme am Wettkampf.

Ähnlicher Fehler beim beim Frauen-Weltcup

Alle DSV-Adler und auch Stoch litten derweil mit Freitag mit. "Ich wünsche Richie nur das Beste. Ich hoffe, dass er schnell wieder zurückkommt", sagte der Pole. Nach einer kurzen Untersuchung entschied sich die medizinische Abteilung des DSV gegen einen Start Freitags im zweiten Durchgang. "Man muss jetzt schauen, dass man es medizinisch wieder in die Reihe bekommt. Wir können uns jetzt nicht eingraben", sagte Schuster. Vater Holger Freitag sagte Minuten nach dem Sturz der Bild: "Hauptsache, er ist gesund geblieben. Das ist jetzt das Wichtigste."

Scharfe Kritik übte auch Horst Hüttel, Sportlicher Leiter beim DSV. "Es ist bitter. Der Vorwurf muss im Raum stehen, dass hier zu weit gesprungen wird. Mit einer Luke weniger wäre das wahrscheinlich nicht passiert", sagte Hüttel im ZDF und betonte, er habe schon vor dem ersten Durchgang das Gespräch mit der FIS gesucht.

Der verantwortliche Technische Direktor des Wettkampfs, Geir Steinar Löng aus Norwegen, habe schon beim Frauen-Weltcup im Dezember in Hinterzarten einen ähnlichen Fehler begangen, so Schuster. Svenja Würth hatte im Schwarzwald bei einem Sturz einen Kreuzbandriss erlitten und wird Olympia in Pyeongchang/Südkorea verpassen. "Der Norweger meint immer, man muss weit über Hillsize springen. Er hat einfach eine andere Auffassung von Skispringen, und das ist schade." Den Vorwurf, er habe den Anlauf verkürzen müssen, wies Schuster zurück: "Immer alles auf uns Trainer abzuwälzen, ist feige."