Bob: Stephanie Schneider gewinnt Olympia-Generalprobe

Bob-Pilotin Stephanie Schneider hat beim Weltcup-Finale am Königssee ihren dritten Saisonsieg gefeiert und ihre Ansprüche auf eine Olympiamedaille unterstrichen. Drei Wochen vor den Winterspielen in Pyeongchang setzte sich die 27-Jährige mit ihrer Anschieberin Annika Drazek vor Olympiasiegerin Kaillie Humphries durch, fast drei Zehntelsekunden machten am Ende den Unterschied.

Weltmeisterin Elana Meyers Taylor aus den USA komplettierte als Dritte das Podest. Mariama Jamanka belegte mit Lisa Buckwitz den vierten Rang, Anna Köhler kam mit Lisette Thöne nicht über den zwölften Platz hinaus.

Humphries sicherte sich damit zum vierten Mal den Sieg im Gesamtweltcup, Jamanka schloss als beste Deutsche auf dem dritten Gesamtrang hinter Meyers Taylor ab.

Mit Spannung war zuvor erwartet worden, welche Pilotin bei der Olympia-Generalprobe am Königssee mit Annika Drazek starten durfte.

Spies entscheidet sich für Schneider/Drazek

Die 22-Jährige gilt mittlerweile als weltbeste Anschieberin, ein Podestplatz für die deutschen Frauen ist in Pyeongchang wohl nur mit ihr möglich.

Bundestrainer Rene Spies entschied sich nun für das Duo Schneider/Drazek, das er offenbar für die stärkste Kombination hält. Schneider dürfte mit dieser Entscheidung als deutsche Speerspitze nach Südkorea reisen.