Snowboard: Ramona Hofmeister bezwingt Ledecka und wird Zweite - Selina Jörg Dritte

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat bei der Olympia-Generalprobe das nächste Ausrufezeichen gesetzt und ist im Parallel-Riesenslalom von Bansko nur knapp an ihrem dritten Saisonsieg vorbeigeschrammt. Die 21-Jährige aus Bischofswiesen musste sich in Bulgarien nur Olympiasiegerin Julia Dujmovits (Österreich) geschlagen geben.



Wie Hofmeister bestätigte auch Selina Jörg (Sonthofen) als Dritte, dass sie am 24. Februar in Bokwang zu den Medaillenanwärterinnen gehört. Am Freitag an gleicher Stelle waren Hofmeister im Halbfinale und Jörg (30) im Finale noch an Ledecka gescheitert, als Dritte und Zweite aber ebenfalls aufs "Stockerl" gefahren.

Ledecka hatte die vergangenen sieben Parallel-Riesenslaloms im Weltcup gewonnen und stand in allen 13 Rennen seit Februar 2015 auf dem Podest (elf Siege). Gegen Hofmeister wurde ihr ein Sturz im oberen Streckenabschnitt zum Verhängnis.

Weniger erfolgreich verlief der Wettbewerb aus Sicht der deutschen Männer, von denen sich keiner für die K.o.-Duelle qualifizieren konnte.