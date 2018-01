Skifliegen: Richard Freitag im Aufgebot für die Heim-WM

Basketball Champions League Bayreuth -

Deutschlands Topspringer Richard Freitag kehrt zur Skiflug-WM in Oberstdorf (18. bis 21. Januar) ins Team zurück. Bundestrainer Werner Schuster nominierte den 26-Jährigen knapp zwei Wochen nach dessen Sturz bei der Vierschanzentournee in Innsbruck für das Großereignis in Freitags Wahlheimat.

Neben Freitag stehen auch Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Stephan Leyhe im Aufgebot.

"Ich bin guter Dinge, dass das Springen bei der Skiflug-WM wieder funktionieren wird. Ich bin zwar noch nicht 100 Prozent schmerzfrei, aber guter Dinge, dass es trotz alledem gut funktionieren wird", sagte Freitag in einer Pressemitteilung des DSV.

Schuster ergänzte: "Bei Richard ist derzeit von medizinischer Seite her alles okay. Wie sein aktuelles Flugvermögen aussieht, ist nach der zweiwöchigen Pause schwer abzuschätzen."