Shorttrack-EM: Anna Seidel gewinnt Bronze in Dresden

NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NCAA Division I Kansas @ West Virginia Champions Hockey League Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs Unibet Masters The Masters: Tag 2 NBA Thunder @ Pistons Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls

Lokalmatadorin Anna Seidel hat dem deutschen Team die einzige Medaille bei den Shorttrack-Europameisterschaften in Dresden beschert. Die Olympia-Hoffnung lief im Finale über 1000 m auf Rang drei. Den Sieg sicherte sich Titelverteidigerin Arianna Fontana (Italien) vor Suzanne Schulting (Niederlande).

"Ich habe versucht, alles umzusetzen, was mein Trainer mir gesagt hatte, auch, mit den Ellbogen zu arbeiten. Im Finale ist keiner mehr nett", sagte Seidel strahlend nach dem Rennen.

Die 3000-m-Frauenstaffel mit Seidel, Bianca Walter, Gina Jacobs und Tina Grassow verpasste das Podest und wurde Vierte. "Es war ein starkes Rennen. Wir haben von Anfang an Druck aufgebaut. Das Glück stand in dieser Saison nicht auf unserer Seite", sagte Tina Grassow, die 2007 bei der EM in Sheffield Staffel-Gold geholt hatte.

Das Quartett hatte bei den Weltcups auch die Olympiaqualifikation verpasst. "Ich bin ein bisschen sauer, bin bescheuert gelaufen. Wir haben so eng gewechselt, dass ich gestürzt bin. Das ist sehr ärgerlich, denn Bianca hatte noch Chancen, nach vorne zu laufen", sagte Seidel. Staffel-Gold ging an Russland vor Ungarn und Frankreich.

Der Dresdner Christoph Schubert wurde in seinem 1000-m-Viertelfinale Letzter und verpasste die letzte Chance auf eine Qualifikation für die Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25 Februar).