Nordische Kombination: Vinzenz Geiger läuft auf Rang zwei - Watabe weiter vorne

Unibet Masters Live The Masters: Tag 2 NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia NHL All-Star Skills Competition World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 3 Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski-Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NHL All-Star Game NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Dublin NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 1 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 1 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale NBA Heat @ 76ers Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 2 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 2 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Halbfinale Six Nations Wales -

Schottland Six Nations Frankreich -

Irland World Championship Boxing Lawrence Okolie -

Isaac Chamberlain NBA Bulls @ Clippers NCAA Division I Kansas State @ West Virginia Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 3 NHL Blackhawks @ Flames Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Finale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 3 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 3 BSL Fenerbahce -

Anadolu Efes St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg – Finale Six Nations Italien -

England Liga ACB Saski Baskonia -

Barcelona NHL Senators @ Canadiens NBA Lakers @ Thunder NBA Jazz @ Pelicans NCAA Division I West Virginia @ Oklahoma Basketball Champions League AEK -

Bayreuth Champions Hockey League Växjö -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Orlandina NBA Thunder @ Warriors Basketball Champions League Bonn -

Avellino Basketball Champions League EWE Baskets -

Hapoel Holon NBA Timberwolves @ Cavaliers Premier League Darts Premier League: Cardiff NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NCAA Division I Duke @ North Carolina NHL Golden Knights @ Sharks Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Leinster Premiership Bath -

Northampton

Junioren-Weltmeister Vinzenz Geiger (Oberstdorf) ist am zweiten Tag des Seefeld-Triples der Nordischen Kombinierer auf Platz zwei vorgelaufen und hat damit sein bestes Karriereergebnis erzielt. Der 20-Jährige, der von Platz sieben in den 10-km-Skilanglauf gegangen war, kam 1:05,5 Minuten hinter dem souverän führenden Japaner Akito Watabe ins Ziel und war damit bester Deutscher.

Auf Platz drei liegt vor dem Finale am Sonntag der Norweger Jarl-Magnus Riiber (+1:08,9). Staffel-Weltmeister Fabian Rießle (Breitnau) verlor seinen Podestplatz und fiel mit 1:22,0 Minuten Rückstand auf Watabe hinter dem norwegischen Gesamtweltcupführenden Jan Schmid sowie dessen Landsmann Espen Andersen auf Platz sechs zurück.

"Ich weiß auch nicht genau, wie ich das geschafft habe", sagte Geiger in der ARD: "Die ersten drei Runden habe ich mich gut im Wettkampf versteckt, danach habe ich mich gut gefühlt und wollte das durchziehen."

Weltmeister Johannes Rydzek enttäuscht

Die übrigen DSV-Starter blieben vor allem auf der Schanze erneut hinter den Erwartungen zurück. Olympiasieger und Titelverteidiger Eric Frenzel (Oberwiesenthal/+1:59,4) kämpfte sich in der Loipe zumindest noch den zehnten Rang vor, Rekordweltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf/+2:22,7) folgt erst auf dem 13. PLatz.

Die Entscheidung im Kampf um den Gesamtsieg fällt am Sonntag (12.30/15.30 Uhr/ARD und Eurosport) in einem Mammut-Wettkampf, wenn gleich zwei Sprünge und 15 Kilometer in der Loipe folgen. Der Sieger beim Höhepunkt des Weltcup-Winters erhält 200 Punkte, die bisherigen vier Triple-Auflagen hat alle Eric Frenzel gewonnen.