Vierschanzentournee in Garmisch: Stoch schlägt Freitag auch beim Neujahrsspringen

NHL Live Rangers @ Sabres William Hill World Championship Live World Darts Championship: Finale (Originalkommentar) William Hill World Championship Live World Darts Championship: Finale NBA Bucks @ Raptors Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 3 ASB Classic Women Single WTA Auckland: Tag 3 NBA Spurs @ Knicks Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 4 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Tag 4 Liga ACB Saski-Baskonia -

Real Madrid ASB Classic Women Single WTA Auckland: Viertelfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Viertelfinale NBA Cavaliers @ Celtics Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Viertelfinale NHL Islanders @ Flyers NBA Warriors @ Rockets ASB Classic Women Single WTA Auckland: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 1 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 2 Premiership Worcester -

Bath NBA Timberwolves @ Celtics ASB Classic Women Single WTA Auckland: Finale Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Finale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Finale NHL Blues @ Flyers Pro14 Munster -

Connacht NBA Warriors @ Clippers Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 1 Premiership Wasps -

Saracens Liga ACB Saski-Baskonia -

Valencia NHL Devils @ Islanders NHL Oilers @ Blackhawks NBA Jazz @ Heat Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Tag 4 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single Sydney International: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Apia International Sydney Women Single Sydney International: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Finale Apia International Sydney Women Single Sydney International: Finale NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester Liga ACB Barcelona Lassa -

Malaga NBA Pelicans @ Knicks

Richard Freitag zelebrierte mit den Fans die Welle, dann umarmte er ganz fair seinen Bezwinger Kamil Stoch: Deutschlands bester Skispringer hat zwar auch in Garmisch-Partenkirchen den ersehnten Sieg knapp verpasst, nach Platz zwei im Neujahrsspringen bleibt Freitag aber ganz dick im Rennen um den Gesamtsieg bei der 66. Vierschanzentournee. Nicht zu schlagen beim Start ins Sportjahr 2018 war erneut Titelverteidiger Stoch, der nun Sven Hannawalds "Grand Slam" angreifen kann.

"Grundsätzlich ist damit noch alles offen, alles ist noch drin. Die Nerven halten, toi, toi, toi", sagte der 26 Jahre alte Freitag nach seinem zweiten Platz zwei binnen 48 Stunden.

Wie am Samstag in Oberstdorf war nur Stoch noch den entscheidenden Tick besser und baute seinen Vorsprung in der Tourneewertung auf 11,8 Punkte, umgerechnet rund sechseinhalb Meter, auf seinen deutschen Kontrahenten aus.

"Der Rückstand sollte jetzt nicht mehr größer werden", meinte Freitag. Der Sachse sprang auf 132,0 m und 137,0, mit 275,8 Punkten lag er klar hinter Olympiasieger Stoch (283,4/135,5+139,5). Dieser ist der erste Springer seit dem Norweger Anders Jacobsen in der Saison 2012/2013, der mit zwei Siegen in die Tournee startet.

Somit muss auch Hannawald um seinen alleinigen Rekord zittern: Der 43-Jährige ist bislang der einzige Skispringer mit Siegen auf allen vier Schanzen während einer Tournee.

Freitag stellt deutschen Rekord ein

Vor 21.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion stellte Freitag zudem einen deutschen Rekord ein. Sieben Podestplätze in Folge waren im Weltcup zuvor nur Jens Weißflog 1983/1984 für die DDR und Hannawald in seinem Traum-Winter 2001/2002 gelungen. Schon am Donnerstag in Innsbruck (14 Uhr im LIVETICKER) kann Freitag die alleinige Bestmarke erobern.

Nach dem ersten Durchgang hatte Freitag nur auf Platz sechs gelegen. Dann half aber das Daumendrücken von Lokalmatador und Slalom-Ass Felix Neureuther, der nach seiner Kreuzband-OP auf Krücken samt Ehefrau Miriam und Töchterchen Matilda am Auslauf mitfieberte.

Freitag zeigte einen grandiosen zweiten Versuch, mit dem ersten deutschen Sieg in "GAP" seit Hannawald 2002 wurde es aber nichts. Stoch ließ sich auch von einer langen Wind-Unterbrechung nicht aus der Ruhe bringen und verwandelte als letzter Springer den Matchball souverän.

Geiger zweitbester Deutscher

Die nächste Enttäuschung musste unterdessen Andreas Wellinger hinnehmen. Nach Platz zehn in Oberstdorf kam der Vizeweltmeister aufgrund eines schwachen ersten Durchgangs nicht über Rang elf hinaus. "Ich kann im Moment nicht ganz das umsetzen, was ich drauf habe", sagte Wellinger.

Auch Markus Eisenbichler blieb als 14. hinter den Erwartungen zurück. "Es fehlt derzeit einfach was, ich verzweifele aber nicht und greife weiter an", sagte der Ur-Bayer.

Zweitbester Deutscher hinter Freitag war Karl Geiger auf Platz sieben. Stephan Leyhe (Willingen) überzeugte mit Rang zehn.

Skispringer mit den meisten Einzelsiegen bei der Vierschanzentournee: Die Könige der Lüfte © getty 1/12 Vom 29. Dezember bis 6. Januar 2018 geht die 66. Vierschanzentournee über die Bühne. Rekordsieger ist Janne Ahonen mit fünf Triumphen. Doch wer hat die meisten Einzelspringen gewonnen? SPOX gibt einen Überblick © getty 2/12 Martin Schmitt, Dieter Thoma (1 Gesamtsieg) und Jochen Danneberg (DDR/2 Gesamtsiege) liegen mit jeweils vier Einzelsiegen gemeinsam mit sechs weiteren Springern auf Rang elf. Weiter geht’s mit der Top 10 © getty 3/12 PLATZ 10: Thomas Morgenstern (Österreich), 5 Einzelsiege, 1 Gesamtsieg © getty 4/12 PLATZ 10: Andreas Goldberger (Österreich), 5 Einzelsiege, 2 Gesamtsiege © getty 5/12 PLATZ 10: Kazuyoshi Funaki (Japan), 5 Einzelsiege, 1 Gesamtsieg © imago 6/12 Platz 7: Helmut Recknagel (DDR), 6 Einzelsiege, 3 Gesamtsiege © getty 7/12 Platz 7: Sven Hannawald (Deutschland), 6 Einzelsiege, 1 Gesamtiseg © getty 8/12 Platz 5: Matti Nykänen (Finnland), 7 Einzelsiege 2 Gesamtsiege © getty 9/12 Platz 3: Gregor Schlierenzauer (Österreich), 9 Einzelsiege, 2 Gesamtsiege © getty 10/12 Platz 3: Janne Ahonen (Finnland), 9 Einzelsiege, 5 Gesamtsiege © imago 11/12 Platz 1: Björn Wirkola (Norwegen), 10 Einzelsiege, 3 Gesamtsiege © imago 12/12 Platz 1: Jens Weißflog (DDR/Deutschland), 10 Einzelsiege, 4 Gesamtsiege

Kraft erlebt ein Debakel

Das Favoritensterben setzte sich am Neujahrstag fort. Diesmal erwischte es Doppel-Weltmeister Stefan Kraft, ohnehin einzige Option der Österreicher, der im ersten Durchgang ausschied und damit alle Chancen auf seinen zweiten Tournee-Gesamtsieg verspielte. "Ich bin ratlos, das Gefühl ist komplett flöten gegangen", sagte der gerupfte ÖSV-Adler.

Österreich, das in Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer (Platz 19) seinen besten Springer hatte, hat schon vor den beiden Heimspielen am Donnerstag in Innsbruck und am Samstag in Bischofshofen nichts mehr mit den Spitzenplätzen im Klassement zu tun.

Vater Freitag staunt über seinen Sohn

Beste Stimmung herrschte dafür im Hause Freitag. Vater Holger, 33 Jahre zuvor 53. in Garmisch, quittierte den Höhenflug seines Sprösslings mit Staunen.

"Wir wüssten auch gerne, was da passiert ist. Dass das Potenzial da ist, war Vielen schon bekannt. Dass er das aber so abrufen kann, ist Freude und Überraschung zugleich", sagte Freitag senior am Rande des Neujahrsspringens: "Man kann ihm alles zutrauen, das ist klar."

Das Ergebnis vom Springen in Garmisch-Partenkirchen

1. Kamil Stoch (Polen) 283,4 Punkte (135,5+139,5 Meter)

2. Richard Freitag (Aue) 275,8 (132,0+137,0)

3. Anders Fannemel (Norwegen) 270,2 (132,5+136,5)

4. Junshiro Kobayashi (Japan) 269,2 (137,0+131,5)

5. Tilen Bartol (Slowenien) 268,9 (136,0+133,5)

6. Andreas Stjernen (Norwegen) 268,7 (132,0+137,5)

7. Karl Geiger (Oberstdorf) 268,2 (136,0+133,5)

8. Peter Prevc (Slowenien) 266,9 (129,0+138,0)

9. Johann Andre Forfang (Norwegen) 263,4 (124,0+138,5)

10. Stephan Leyhe (Willingen) 263,3 (130,5+137,5)

11. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 261,2 (125,5+138,0)

14. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 258,1 (128,5+136,5)

24. Constantin Schmid (Oberaudorf) 236,3 (128,5+124,0)

28. David Siegel (Baiersbronn) 231,5 (126,5+123,5)

32. Andreas Wank (Hinterzarten) 115,8 (125,0)

45. Pius Paschke (Kiefersfelden) 96,0 (112,5)

Vierschanzentournee: Gesamtwertung nach zwei Springen

1. Kamil Stoch (Polen) 563,1 Punkte

2. Richard Freitag (Aue) 551,3

3. Dawid Kubacki (Polen) 530,8

4. Junshiro Kobayashi (Japan) 526,3

5. Anders Fannemel (Norwegen) 525,5

6. Johann Andre Forfang (Norwegen) 518,7

7. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 515,2

8. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 513,2

9. Tilen Bartol (Slowenien) 510,6

10. Karl Geiger (Oberstdorf) 509,3

13. Stephan Leyhe (Willingen) 496,5

26. Constantin Schmid (Oberaudorf) 456,4

30. David Siegel (Baiersbronn) 329,9

35. Andreas Wank (Hinterzarten) 218,9

40. Pius Paschke (Kiefersfelden) 196,0