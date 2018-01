Mikaela Shiffrin fährt zum 38. Weltcupsieg - Marina Wallner auf Rang zwölf

ASB Classic Women Single WTA Auckland: Viertelfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Viertelfinale NBA Cavaliers @ Celtics Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Viertelfinale Maharashtra Open Men Single ATP Pune: Viertelfinale NHL Islanders @ Flyers NBA Warriors @ Rockets ASB Classic Women Single WTA Auckland: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 1 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 2 Maharashtra Open Men Single ATP Pune: Halbfinale Premiership Worcester -

Bath NBA Timberwolves @ Celtics ASB Classic Women Single WTA Auckland: Finale Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Finale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Finale Maharashtra Open Men Single ATP Pune: Finale NHL Blues @ Flyers NCAA Division I North Carolina @ Virginia Pro14 Munster -

Connacht NCAA Division I Notre Dame @ Syracuse NBA Warriors @ Clippers Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 1 Premiership Wasps -

Saracens Liga ACB Saski-Baskonia -

Valencia NHL Devils @ Islanders NHL Oilers @ Blackhawks NBA Jazz @ Heat Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 NCAA Division I Arizona State @ Utah Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Tag 4 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single Sydney International: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Apia International Sydney Women Single Sydney International: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Finale Apia International Sydney Women Single Sydney International: Finale NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester Liga ACB Barcelona Lassa -

Malaga NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers Champions Hockey League Ocelari Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg

Mikaela Shiffrin (USA) hat beim Slalom im kroatischen Zagreb ihren siebten Sieg in dieser Saison und den mittlerweile 38. im Weltcup gefeiert. In der ewigen Bestenliste zog die immer noch erst 22 Jahre alte Gesamtweltcupsiegerin, Olympiasiegerin und Weltmeisterin damit an der Österreicherin Marlies Schild (37 Siege) vorbei und liegt nun alleine auf Rang sechs.



Bei widrigen Bedingungen war Shiffrin, die wie in Zagreb üblich den Titel der "Schneekönigin" verliehen bekam, einmal mehr ungefährdet.

Ihr Vorsprung nach einem eher verhaltenen zweiten Lauf auf die zweitplatzierte Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz) betrug 1,59 Sekunden, Dritte wurde Frida Hansdotter (Schweden/+2,11 Sekunden).

Beste Deutsche war auf weicher Piste Marina Wallner (Inzell) auf Rang zwölf (+3,62 Sekunden) gefolgt von Christina Geiger (Oberstdorf) auf Rang 19 (+4,34) und Lena Dürr (Germering) auf Rang 29 (+6,35)

Wallner und Geiger unzufrieden

"Es ist ein bisschen deprimierend", sagte Geiger zu den 3,47 Sekunden Rückstand auf Shiffrin, die sie sich schon im ersten Lauf eingehandelt hatte. Unabhängig vom störenden Wind und der nachlassenden Piste bemängelte sie aber auch: "Ich bin zu viele Kurven gefahren, ich habe es mir nicht zugetraut."

Auch die erfrischend selbstkritische Marina Wallner war trotz einer kämpferischen Fahrt im Finallauf wenig erbaut von sich und ihren Leistungen: "Ich bin mit beiden Läufen nicht ganz zufrieden", sagte sie im ZDF, "ich weiß, dass ich mehr kann." Dies gilt auch für Lena Dürr, deren Fahrt im zweiten Durchgang indiskutabel war: Mit der zweitschlechtesten Laufzeit fiel sie von Rang 22 zurück.

Shiffrin fährt unterdessen weniger gegen die aktuelle Konkurrenz, sondern gegen die Erfolge ehemaliger Größen. Demnächst wird sie wohl Anja Pärson (Schweden/42 Siege) von Rang fünf der ewigen Bestenliste verdrängen und dann eher früher als später die Führung in der Liste der Slalom-Siegerinnen übernehmen: Dort liegt derzeit noch Schild (35 Siege) vor Vreni Schneider (Schweiz/34). Und noch einmal sei erwähnt: Shiffrin ist erst 22 Jahre alt.