Knochenmarksödem: Richard Freitag fällt bei Skifliegen am Kulm aus

Apia International Sydney Women Single Live WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Karsiyaka -

Oldenburg Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Tie Break Tens Tie Break Tens -

Melbourne (Herren) Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Kooyong Classic ATP Kooyong: Halbfinale Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers Kooyong Classic ATP Kooyong: Finale NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Finale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Finale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale European Challenge Cup Bordeaux – Newport NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff – Toulousain Liga ACB Barcelona Lassa -

Malaga NHL Flames @ Hurricanes NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers Champions Hockey League Ocelari Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Baskets Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Montreal Canadiens @ Washington Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys NHL Dallas Stars @ Buffalo Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes

Top-Skispringer Richard Freitag verzichtet nach seinem Sturz bei der Vierschanzentournee auf einen Start bei den Skiflug-Wettkämpfen am Wochenende in Bad Mitterndorf und schont sich für die Heim-WM in Oberstdorf (19. bis 21. Januar).

"Eine am Montag durchgeführte MRT-Untersuchung hat ein Knochenmarksödem an der linken Hüftpfanne gezeigt", sagte DSV-Mannschaftsarzt Mark Dorfmüller: "Es handelt sich dabei um keine strukturelle Verletzung, jedoch ist diese Knochenstauchung sehr schmerzhaft und schränkt die Beweglichkeit erheblich ein."

Freitag war erleichtert über die Diagnose. "Es ist gut zu wissen, dass nicht mehr fehlt", wurde er in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes zitiert: "Allerdings bereitet mir das Ödem nach wie vor Schmerzen. Ich werde also noch ein paar Tage Physiotherapie anhängen und mich pflegen mit dem Ziel, bei den Heim-Weltmeisterschaften gesund und fit antreten zu können."

Chancen stehen gut für Heim-WM in Oberstdorf

Auch Bundestrainer Werner Schuster ist im Hinblick auf einen Start seines derzeit besten Springers bei der Heim-WM zuversichtlich. "Die Diagnose steht, die Perspektive ist da. Da vertraue ich voll und ganz dem Teamarzt, und der sagt, dass die Chancen gut stehen, dass er in Oberstdorf starten kann. Alles andere sind für mich ungelegte Eier", sagte Schuster dem SID. Freitag und auch er müssten nun "von Tag zu Tag schauen".

Die Wettkämpfe am legendären Kulm im österreichischen Bad Mitterndorf dienen als Generalprobe für die Skiflug-WM eine Woche später in Oberstdorf. Dort geht es für den als Gesamtweltcup-Führenden abgelösten Freitag im Einzel und im Team um eine Medaille. Der 26-Jährige war beim vorletzten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck bei der Landung gestürzt und hatte vor dem Abschlussspringen in Bischofshofen aufgegeben.