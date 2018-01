Bob: Francesco Friedrich auf Heimbahn in Altenberg geschlagen

NBA Live Warriors @ Clippers Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 1 ASB Classic Women Single WTA Auckland: Finale Premiership Wasps -

Saracens BSL Fenerbahce -

Sakarya Liga ACB Saski-Baskonia -

Valencia NHL Devils @ Islanders NHL Oilers @ Blackhawks NBA Jazz @ Heat Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 NCAA Division I Arizona State @ Utah Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Karsiyaka -

Oldenburg Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Tag 4 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Finale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale European Challenge Cup Bordeaux – Newport NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff – Toulousain Liga ACB Barcelona Lassa -

Malaga NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers Champions Hockey League Ocelari Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Baskets Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Montreal Canadiens @ Washington Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys NHL Dallas Stars @ Buffalo Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers

Nächster Warnschuss für Francesco Friedrich: Fünf Wochen vor den Olympischen Winterspielen hat der Serien-Weltmeister im Zweierbob auch auf seiner Heimbahn den Sieg verpasst.

Der 27-Jährige vom BSC Oberbärenburg wurde am Samstag beim Weltcup im sächsischen Altenberg mit Anschieber Martin Grothkopp Zweiter hinter dem seit Monaten starken Kanadier Justin Kripps.

Nico Walther (Oberbärenburg) landete mit Christian Poser auf dem guten dritten Platz. Enttäuschend verlief das erste Rennen im Olympiajahr für Vierer-Weltmeister Johannes Lochner (Stuttgart), der mit Joshua Bluhm Siebter wurde.

"Justin hat das verdammt gut gemacht", sagte Friedrich in der ARD: "Er war am Start besser und hat auch gute Fahrten hingelegt. Bei mir fehlt noch ein bisschen, ich bin noch etwas unerfahren auf meinem jetzigen Schlitten. Ich brauche einfach noch ein paar Fahrten, aber ich bin weiter zuversichtlich."

Olympia 2018: Mit Kripps ist zu rechnen

Das Ergebnis zeigt vor allem, wie stark in Pyeongchang mit den Kanadiern zu rechnen ist. Kripps ist Gesamtführender im Zweier, nach drei zweiten Plätzen in dieser Saison gelang ihm nun der erste Sieg ausgerechnet in Friedrichs Revier.

Dessen Leistungsfähigkeit gibt mit Blick auf die Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) weiterhin Rätsel auf. In den vergangenen Jahren hatte er die Konkurrenz im kleinen Schlitten teilweise spielend beherrscht, wurde seit 2013 viermal in Folge Weltmeister. In diesem Winter hat der Sachse dagegen erst einmal gewonnen. Mit den Plätzen zwei und eins zeigte Friedrich bei den vergangenen beiden Weltcups zwar deutlich verbesserte Form, doch gerade vor diesem Hintergrund ist der verpasste Sieg auf seiner Stammbahn in Altenberg nun eine Enttäuschung.

Zudem ist auch die Materialfrage noch nicht geklärt. Nach den Erfolgen des vergangenen Winters mit Schlitten des österreichischen Herstellers Wallner kam Friedrich in diesem Jahr mit dem neu entwickelten Bob lange Zeit nicht zurecht und ist nun vorerst wieder auf ein Gerät des Stammherstellers FES umgestiegen.