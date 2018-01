Eiskunstlauf: Schott und Dastich rumpeln über das Eis

NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NCAA Division I Missouri @ Texas A&M World Championship Boxing Errol Spence Jr. vs Lamont Peterson NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NCAA Division I Texas A&M @ Kansas NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig

Keine Liebesgrüße aus Moskau: Nicole Schott aus Essen und die Dresdnerin Lea Johanna Dastich haben im Kurzprogramm bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften einen unerwarteten Fehlstart hingelegt.

Das Duo der Deutschen Eislauf-Union (DEU) patzte in der Kurzkür, die erhofften Top-Ten-Platzierungen dürften in der Kür-Entscheidung am Samstag (16.30 Uhr) nicht leicht zu erreichen sein.

Während die erst 17 Jahre alte Dastich "nur" die geplante Sprungkombination verpatzte und mit Rang 16 ein zumindest ansatzweise solides EM-Debüt gab, enttäuschte die deutsche Meisterin Schott auf der ganzen Linie.

24 Stunden nach ihrer Olympianominierung kam die 21-Jährige gleich zweimal zu Fall und fuhr mit hängenden Schultern und einem desaströsen 18. Platz vom Eis.

"Anderer Wettbewerb mit besonderer Atmopsphäre"

Entsprechend konsterniert war Schott. "Ein solches Programm, im dem fast alles außer Kontrolle war, bin ich noch nie gelaufen. Ich war völlig durcheinander", sagte die in Oberstdorf trainierende Läuferin.

Auch Dastich war naturgemäß mit ihrem Auftritt nicht zufrieden: "Als ich auf das Eis kam, habe ich doch gemerkt, dass eine EM ein Wettbewerb mit einer besonderen Atmosphäre ist."

Enger als erwartet ging es an der Spitze zu. Weltmeisterin Jewgenija Medwedewa musste Punktabzüge wegen eines Stolperers beim Doppelaxel hinnehmen und liegt mit 78,57 Punkten knapp hinter Teamkollegin Alina Sagitowa (80,27). Rang drei nimmt Carolina Kostner aus Italien mit 78,30 Zählern ein.

Die Noten der Preisrichter bestätigten im übrigen die schwache Tagesform der deutschen Eisladies. Dastich blieb mit 49,89 Zählern fast fünf Zähler hinter ihrer persönlichen Bestleistung zurück. Bei Schott (48,37) betrug die Differenz sogar mehr als neun Punkte.

Minimalziel revidiert

Nach dem schwachen Auftakt der beiden deutschen Läuferinnen ist nun sogar das Minimalziel, das Verteidigen eines zweiten Startplatzes bei der EM 2019 in Minsk, im Megasport-Palast in Gefahr geraten. Dafür müssten Dastich und Schott zumindest die Plätze 13 und 15 im Schlussklassement belegen.

Die in Mannheim trainierende Dastich wird bei den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang nicht dabei sein. Schott hatte sich im Herbst das einzige deutsche Olympiaticket gesichert.