Rodeln: Eggert/Benecken gewinnen EM-Titel und Gesamtweltcup - Geisenberger EM-Zweite

Unibet Masters Live The Masters: Tag 2 NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia NHL All-Star Skills Competition World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 3 Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski-Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NHL All-Star Game NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Dublin NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 1 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 1 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale NBA Heat @ 76ers Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 2 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 2 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Halbfinale Six Nations Wales -

Schottland Six Nations Frankreich -

Irland World Championship Boxing Lawrence Okolie -

Isaac Chamberlain NBA Bulls @ Clippers NCAA Division I Kansas State @ West Virginia Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 3 NHL Blackhawks @ Flames Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Finale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 3 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 3 BSL Fenerbahce -

Anadolu Efes St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg – Finale Six Nations Italien -

England Liga ACB Saski Baskonia -

Barcelona NHL Senators @ Canadiens NBA Lakers @ Thunder NBA Jazz @ Pelicans NCAA Division I West Virginia @ Oklahoma Basketball Champions League AEK -

Bayreuth Champions Hockey League Växjö -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Orlandina NBA Thunder @ Warriors Basketball Champions League Bonn -

Avellino Basketball Champions League EWE Baskets -

Hapoel Holon NBA Timberwolves @ Cavaliers Premier League Darts Premier League: Cardiff NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NCAA Division I Duke @ North Carolina NHL Golden Knights @ Sharks Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Leinster Premiership Bath -

Northampton

Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken haben zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen (9. bis 25. Februar) ihren dritten EM-Titel gewonnen und ihre Favoritenrolle für Pyeongchang eindrucksvoll untermauert.

Das Duo aus Thüringen (Ilsenburg/Suhl) gewann bei den Europameisterschaften im Rahmen des abschließenden Weltcupwochenendes im lettischen Sigulda und sicherte sich zudem vorzeitig den dritten Sieg im Gesamtweltcup.

Eggert/Benecken, die sich vor den Lokalmatadoren Andris und Juris Sics sowie den Bayern Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) durchsetzten, hatten die EM bereits 2013 und 2016 sowie den Gesamtweltcup 2014/15 und in der vergangenen Saison für sich entschieden. Robin Geueke und David Gamm (Winterberg) fuhren nur auf Rang 16.

Am Samstag greifen auch die Frauen (11.20 und 12.40 Uhr) nach den EM-Medaillen. Am Sonntag stehen die Läufe der Männer (08.15 und 09.50 Uhr), die Sprint-Rennen (ab 11.20 Uhr) sowie die Teamstaffel (13.50 Uhr) auf dem Programm.

Natalie Geisenberger bei EM von Russin überflügelt

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat ihren vierten Einzeltitel bei Europameisterschaften verpasst. Die 29-Jährige aus Miesbach fuhr bei der EM hinter der wegen des russischen Dopingskandals umstrittenen Tatjana Ivanova auf den zweiten Platz. Ihren sechsten Gesamtweltcupsieg hatte Geisenberger schon vor einer Woche in Lillehammer perfekt gemacht.

"Ich bin relativ konstant unterwegs gewesen. Ich war im Training nicht so gut, aber habe Überstunden an der Bahn gemacht. Das ist der Schlüssel, dass ich im Rennen keine oder nur wenige Fahrfehler gemacht habe", sagte Geisenberger in der ARD.

Dajana Eitberger (Ilmenau) wurde hinter der Südtirolerin Sandra Robatscher Vierte, Julia Taubitz (Oberwiesenthal) fuhr auf Rang sieben. Weltmeisterin Tatjana Hüfner (Blankenburg) stürzte nach einem Fahrfehler im ersten Lauf.