DSV-Biathleten sehnen Pause vor Olympia herbei: "Schon etwas müde"

Champions Hockey League Live Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NCAA Division I Missouri @ Texas A&M NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs Unibet Masters The Masters: Tag 2 NBA Thunder @ Pistons Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls

Vor der Olympia-Generalprobe in Antholz sehnen sich die deutschen Biathleten nach Erholung, ein Verzicht auf den anstrengenden letzten Weltcup vor den Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) steht aber nicht zur Debatte.

"Für die Kondition bringt es sehr viel, Rennen zu bestreiten, auch wenn ich körperlich noch nicht zu 100 Prozent wiederhergestellt bin", sagte Massenstart-Weltmeister Simon Schempp (Uhingen).

Auch Teamkollege Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) gestand, nach den Heimspielen in Oberhof und Ruhpolding "schon etwas müde" zu sein, der 30-Jährige meinte aber auch: "Ich nehme Antholz gerne noch mit, um danach beruhigt ein, zwei Tage kürzer zu treten."

Dass das auch nötig sein wird, liegt vor allem an der Höhe. In Antholz werden die Sprint-, Verfolgungs- und Massenstartrennen ab Donnerstag rund 1600 Meter über dem Meeresspiegel ausgetragen. "Ich hoffe, dass ich mich etwas schneller erhole", sagte die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) nach dem Weltcup in Ruhpolding: "Das wird in Antholz mit der Höhe aber sicher nicht leichter."

Das deutsche Aufgebot beim Weltcup in Ruhrpolding

Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Franziska Preuß (Haag), Vanessa Hinz (Schliersee), Maren Hammerschmidt (Winterberg), Simon Schempp (Uhingen), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Erik Lesser (Frankenhain), Benedikt Doll (Breitnau), Roman Rees (Schauinsland), Johannes Kühn (Reit im Winkl)