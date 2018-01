Skeleton: Anna Fernstädt löst Olympia-Ticket - zweite Plätze für Hermann und Jungk

Heineken Open Men Single Live ATP Auckland: Finale Moorilla Hobart International Women Single Live WTA Hobart: Finale NBA Live Warriors @ Bucks Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale BSL Besiktas -

Ein Olympia-Ticket und zwei zweite Plätze: Die deutschen Skeleton-Piloten haben beim Weltcup in St. Moritz mit guten Ergebnissen überzeugt. Allen voran Anna Fernstädt aus Berchtesgaden jubelte ausgelassen. Die 21-Jährige belegte den fünften Rang und erfüllte mit ihrem dritten Top-Acht-Resultat des Winters die deutsche Norm für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Tina Hermann und Axel Jungk belegten jeweils den zweiten Rang.

"Das ist der Wahnsinn, ich fühle mich richtig gut", sagte Fernstädt im ZDF. Bundestrainer Jens Müller sprach von einer "sehr, sehr starken Leistung mit zwei fast blitzsauberen Läufen." Tina Hermann fehlten 42 Hundertstelsekunden auf Siegerin Janine Flock (Österreich). Jacqueline Lölling, in Pyeongchang Anwärterin auf den ersten Olympiasieg für den deutschen Skeletonsport, belegte den sechsten Rang. Die beiden hatten bereits vor Fernstädt die Olympia-Norm erfüllt.

"Insgesamt haben sich alle drei Mädels im Vergleich zum Training extrem gesteigert. Am Start haben sie das Maximale herausgeholt, und in der Bahn war das auch sehr gut", sagte Bundestrainer Müller: "Wir haben uns als Mannschaft gut geschlagen. St. Moritz ist traditionell nicht unsere Bahn - dafür war das Ergebnis in Ordnung."

Bei den Männern musste sich Axel Jungk nur dem südkoreanischen Weltcup-Spitzenreiter Yun Sungbin geschlagen geben. Dem 26-Jährigen fehlten 87 Hundertstelsekunden zu seinem ersten Weltcup-Sieg. Alexander Gassner (Winterberg) als Vierter und Christopher Grotheer (Oberhof) als Achter rundeten den guten Auftritt der Deutschen ab.